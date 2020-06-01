283 тысячи гектаров засеяно зерновыми и зернобобовыми в Чувашии

На еженедельной правительственной планерке вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов доложил о ходе полевых работ и кормозаготовки. На 15 июня в республике посеяно 202,6 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. С учетом озимых общая площадь ожидается на уровне 283 тыс. га, или 104,6 % к уровню 2019 года. Картофель посажен на 4,8 тыс. га, что составляет 75% к уровню прошлого года. План посадки выполнен в Алатырском, Ибресинском, Порецком и Шемуршинском районах. В хозяйствах 16 муниципальных районов приступили к скашиванию многолетних трав.

Был затронут вопрос о сборе информации об итогах ярового сева. Врио Главы отметил, что в этой части, а также в статистике других показателей следует навести порядок. Особенно это касается данных по вводу в оборот земель.

Министр также представил доклад о стратегии развития агропромышленного комплекса республики на период до 2024 года. С докладом о стратегии развития Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашии на период до 2024 года выступил ее руководитель Владимир Димитриев.