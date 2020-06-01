Во всех муниципалитетах организуют площадки для встреч кандидатов на пост Главы Чувашии с избирателями

На прошлой неделе Госсовет назначил дату выборов Главы Чувашии – они состоятся 13 сентября 2020 года. В этой связи врио Главы поручил принять решения, в соответствии с которыми все кандидаты на пост Главы должны иметь равные возможности для реализации своих прав при прохождении муниципального фильтра. Как сообщил исполнительный директор Совета муниципальных образований республики Станислав Николаев, в каждом муниципалитете предлагается открыть коммуникационные площадки, где кандидаты смогут встречаться с людьми, местными депутатами.