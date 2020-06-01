Суд отказал незаконно оштрафованной автовладелице в иске к МВД

По причине незаконного привлечения к административной ответственности жительница Чебоксар Юлия Антонова предъявила в суд иск к МВД по Чувашии. Она требовала, чтобы ей возместили убытки в виде почтовых расходов, на оплату услуг представителя и компенсацию морального вреда.

Однако Московский районный суд Чебоксар отказал заявительнице в исковых требованиях. По материалам дела, женщина была оштрафована на 500 рублей за превышение скорости при управлении транспортом. Руководитель отдела исполнения административного законодательства центра автоматической фиксация административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Чувашии оставил это постановление без изменения, а жалобу Антоновой – без удовлетворения. Но суд отменил вышеуказанные акты, производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в действиях заявительницы состава административного правонарушения. Это и послужило для нее основанием требовать компенсировать причиненные ей убытки.

В суде доказано, что истица была привлечена к административной ответственности с применением технических средств автоматической фиксации правонарушений как собственник транспортного средства, на котором было совершено правонарушение. При этом, по мнению суда, органы внутренних дел действовали вполне законно – привлекли к ответственности владелицу машины, на которой совершено правонарушение. Однако, если при рассмотрении жалобы собственника транспорта будет подтверждено, что в момент фиксации правонарушения им управлял другой человек, то его владелец освобождается от административной ответственности (ч.2 ст. 2.6.1. КоАП РФ).

Да, Антонова при таком раскладе вправе требовать в самостоятельном исковом порядке возмещения понесенных при рассмотрении дела издержек. Только вот ни МВД по Чувашии, ни МВД России не являются ответственными за возмещение заявленных расходов, а значит, и надлежащими ответчиками по делу. Лицо, по вине которого собственник вынужден был нести издержки, — это непосредственный нарушитель правил дорожного движения, управлявший машиной Антоновой, кстати, по ее воле, а не сотрудники органов внутренних дел, действовавшие в рамках административного законодательства, констатировал суд. Так что оснований для удовлетворения иска заявительницы за счет российской казны не нашлось.