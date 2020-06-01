Вурнарский районный суд отменил решение мирового судьи по делу местного жителя, который не уплатил в срок штраф за совершенное административное правонарушение и по этой причине был еще раз наказан.

На уплату штрафа было отведено, согласно КоАП РФ, 60 дней со дня вступления судебного постановления в законную силу. Этот срок прошел, так что мировой судья, на первый взгляд действовала по закону, назначив за просрочку платежа новый штраф. Однако не учла, что в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции Постановлением Президиума Верховного суда и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля нынешнего года (№ 821) был ограничен доступ граждан в российские суды. С 8 по 30 апреля разрешалось рассматривать категории дел только безотлагательного характера, к которым дела штрафах не относились. Или рассматривались дела заочно — без участников по заявленным ими ходатайствам.

Ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении от Ивлева (ответчик) по «штрафному» делу в суд не поступало. А санитарно-эпидемиологическая обстановка в Чувашии, условия режима повышенной готовности, введенного распоряжением временно исполняющего обязанности Главы республики, препятствовали явке в судебное заседание.

И вывод вышестоящей инстанции – мировой судья при рассмотрении дела Ивлева допустила существенные нарушения процессуальных требований, «что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело». В итоге постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении признано незаконным и подлежащим отмене. А поскольку давность привлечения к административной ответственности в отношении Ивлева к моменту рассмотрения дела районным судом истекла, прекращено и производство по делу об административном правонарушении, по которому мужчина проходил ответчиком. Решение вступило в законную силу.