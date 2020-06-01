Гимн России из Чувашии прозвучит на всю страну

Молодые певцы Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством народного артиста России Мориса Яклашкина записали видеоклип, где исполнили гимн Российской Федерации.

Съемки сделали на фоне знакового и узнаваемого места столицы Чувашии – у монумента Матери-Покровительницы.

Уже сегодня, в День России, выступление наших артистов увидит вся страна. Видеоролик с их участием покажут в рамках праздничного концерта на телеканале «Россия 1» в 17:00 часов. Также его будут транслировать в течение дня на телеканале «Россия 24».