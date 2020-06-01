Гимн России из Чувашии прозвучит на всю страну

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Молодые певцы Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством народного артиста России Мориса Яклашкина записали видеоклип, где исполнили гимн Российской Федерации.

Съемки сделали на фоне знакового и узнаваемого места столицы Чувашии – у монумента Матери-Покровительницы.

Уже сегодня, в День России, выступление наших артистов увидит вся страна. Видеоролик с их участием покажут в рамках праздничного концерта на телеканале «Россия 1» в 17:00 часов. Также его будут транслировать в течение дня на телеканале «Россия 24».

Опубликовано: 12 июня 2020 г.


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