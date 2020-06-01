Полицейский обвиняется в применении насилия к задержанному

Человек в наручниках, а его бьют…

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Чебоксарам, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии СУ СКР по Чувашии, февральской ночью этого года инспектор доставлял административно задержанного гражданина в отдел полиции. Используя незначительный повод и не имея на то законных оснований, он применил в отношении человека в наручниках физическую силу. Нанес ему два удара коленом в живот, после чего швырнул на покрытый льдом асфальт, в результате тот получил кровоподтеки и ссадины. Вскоре физические способности теперь уже бывшего полицейского оценит суд.