Министр транспорта России и врио Главы Чувашии обсудили развитие дорожной отрасли республики

Дороги ремонтируют, и мосты тоже

Развитие дорожной отрасли Чувашии обсудили на прошедшем в режиме видеоконференции совещании министра транспорта России Евгения Дитриха и врио Главы республики Олега Николаева.

Первым делом речь зашла о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «На данный момент работы ведутся на 53 объектах, хотя в начале года их планировалось 49, — сообщил Олег Николаев. — Пять объектов было добавлено по результатам экономии, но один из них еще находится на экспертизе. Ожидаем, что в течение месяца мы начнем по нему работать».

В целом на реализацию нацпроекта в Чувашии в этом году выделяется 2,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 820 млн рублей. До конца года планируется отремонтировать 72 км дорог, три моста, провести реконструкцию участков трасс протяженностью 2,4 км, построить 32 км линий дорожного освещения.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, на совещании также были подняты вопросы реконструкции Чебоксарского аэропорта — в частности, рулежной дорожки и части перрона аэродрома, передачи в федеральную собственность автодороги «Чебоксары — Сурское» и строительства третьего чебоксарского транспортного полукольца. Олег Николаев также сообщил о том, что республика готова участвовать в федеральном проекте «Мосты и путепроводы», который должен стартовать в следующем году.