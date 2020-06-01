Авиатехник Афанасий Иванов прошел все фронты и войны

Память о фронтовике хранят внуки и правнуки

В бой с фашистскими стервятниками 91-й истребительный авиаполк, в котором служил уроженец села Ачакасы Канашского района Афанасий Иванов, вступил на рассвете 22 июня 1941 года. Полк базировался на аэродроме Судилков Каменец-Подольской области неподалеку от польской границы и по тревоге сразу же был поднят в воздух. Как свидетельствуют боевые донесения, 91-й авиаполк за первый месяц войны произвел 1722 боевых вылета, уничтожив и повредив 130 танков, около 2000 автомашин, 2000 солдат противника, в воздушных боях было сбито 26 и уничтожено на аэродромах 19 вражеских самолетов.

Отлично готовил самолеты

Свой весомый вклад в достижение этих результатов внес и авиамоторист 2-й эскадрильи Афанасий Иванов. Он «обслужил 90 боевых вылетов, его самолет всегда находится в исправном состоянии, вооружение никогда не имело отказов в работе, — говорится в боевой характеристике. — В полевых условиях А. Иванов отремонтировал 4 пулемета и одну пушку. Тем самым обеспечил успешное выполнение летчиками эскадрильи боевых заданий».

В армию Афанасий Иванов был призван за полтора года до начала войны, в октябре 1939 года. Боевое крещение получил в июне — июле 1940 года во время так называемого Прутского похода Красной Армии, в результате чего к Советскому Союзу были присоединены Бессарабия и Северная Буковина. После первых боев в августе 1941 года несколько потрепанный 91-й ИАП был переброшен в Северо-Кавказский военный округ на переформирование и для получения новых самолетов ЛаГГ-3. Потом снова вернулся на Юго-Западный фронт. Как поется в одной известной песне, сержант Иванов вместе с полком «прошел все фронты и войны»: Юго-Западный, Западный, Воронежский, 1-й Украинский, 1-й Белорусский. Участвовал во многих крупнейших битвах — на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и многих других наступательных операциях.

За отличия в боях ему неоднократно объявлялись благодарности Верховного Главнокомандующего, как лично, так и в составе полка и дивизии. За отличную подготовку самолетов к полетам во время Курской битвы в августе 1943 года Афанасий Михайлович был удостоен медали «За боевые заслуги». А после Сандомирско-Силезской операции, проводившейся с 12 января по 23 февраля 1945 года, «за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество» сержанта Иванова наградили орденом Красной Звезды. Среди его военных наград также медали «За оборону Киева», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орден Отечественной войны 2-й степени.

Из боевой характеристики Афанасия Иванова «Сержант Иванов в 91-м ИАП с апреля 1940 г. по январь 1945 г. работал авиационным мотористом. В составе полка участвовал в Великой Отечественной войне с 22.06.41 года. Работал на самолетах УТИ-4, И-153, И-16, АО-22-3, Як-1, Як-7, Як-9, Як-3. К своему служебному долгу относится исключительно серьезно. Работая авиационным мотористом с 22.06.41 г. по январь 1945 г., т. Иванов обслужил 374 успешных боевых вылета. Не было ни одного случая невыхода на боевое задание его самолета. Как лучший моторист, имеющий боевой стаж, в феврале 1945 г. был выдвинут на должность механика авиационного. Работая авиамехаником, т. Иванов обслужил еще 97 успешных боевых вылетов».

Преподаватель, инструктор, журналист

Демобилизовался Афанасий Иванов в марте 1946 г. И сразу же попал в круговорот событий. Сначала ему предложили заняться организацией общественного питания на Канашском вагоноремонтном заводе — назначили заместителем, а потом и директором заводской столовой. Через полтора года его перевели преподавателем, а затем помощником директора Канашского железнодорожного училища. Через пять лет очередной поворот судьбы: переход на партийную работу. В разные годы он был зав. отделом пропаганды и агитации Канашского горкома, инструктором, заведующим Домом политпросвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Чувашского обкома КПСС.

В 1961 году после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС Афанасий Михайлович связал свою жизнь с газетой «Советская Чувашия». Начинал, как и многие, с малого — с должности литсотрудника, дорос до заведующего отделом партийной жизни. Однако, проведя в газете очередную свою пятилетку, снова ушел на партийную работу. А в декабре 1968 года его назначили начальником Управления по печати при Совете Министров ЧАССР, Афанасий Иванов внес большой вклад в развитие печати республики, ее полиграфической базы. Его трудовые успехи были отмечены орденом «Знак Почета», медалями.

В 1975 году Афанасий Михайлович вернулся в «Советскую Чувашию», снова стал заведующим отделом партийной жизни и трудился здесь до выхода на пенсию в мае 1980 года. Но спокойная жизнь пенсионера была не для его деятельной натуры. И в январе 1981-го он устроился начальником редакционно-издательского отдела Госкомиздата Чувашской АССР. В этой должности Афанасий Михайлович проработал еще более шести лет.

Схожие судьбы отца и сына

Мне посчастливилось не только работать вместе с Афанасием Ивановым, но быть близко знакомым с его семьей. С женой Анной Владимировной (работала она начальником отдела кадров в министерстве торговли ЧАССР) Афанасий Михайлович прожил 52 года, вместе вырастили и выучили двоих замечательных детей. Дочка Нелли окончила экономический факультет ЧГУ, после чего ее оставили преподавателем на факультете. В 1980 году Нелли Афанасьевна защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом и проработала в университете 44 года.

Дочь Нелли Афанасьевны, в честь бабушки названная Анной, выучилась в Московском государственном университете на экономиста-математика, сейчас работает в Москве. Она свято чтит память дедушек-фронтовиков — деда по матери Афанасия Михайловича Иванова и деда по отцу Тимофея Тимофеевича Тарасова. Вместе с детьми Настей и Сашей Анна изготовила плакат с их портретами и выходит с ним на проходящие в Москве акции-шествия «Бессмертного полка».

Кстати, уроженец деревни Торханы Шумерлинского района Тимофей Тарасов, как и Афанасий Иванов, встретил войну в должности авиатехника, только в 250-м тяжелом бомбардировочном авиаполку. В дни Сталинградской битвы полк был переименован в 4-й гвардейский авиаполк дальней авиации (с 26 марта 1943 года — 6-й гвардейский АПДД). В составе этого подразделения Тимофей Тарасов воевал на Сталинградском, Центральном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. Дослужился до старшего лейтенанта, был контужен, заслужил орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда» и др. После войны работал секретарем Шумерлинского горкома КПСС, секретарем парткома Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики…

Сын Афанасия Иванова Вячеслав, как и отец, до армии окончил техникум, правда, электротехнический. Но после призыва служить попал в те же края, где начинал воевать Афанасий Михайлович — на Западную Украину, в город Новоград-Волынский. Потом служил в Качинском авиационном училище летчиков в Волгоградской области. Опять-таки авиамехаником. Но поскольку времена уже были другие, и самолеты нечета довоенным, Вячеславу довелось обслуживать сложнейшее электронное оборудование и приборы современных самолетов. С чем он, как и отец, справлялся успешно.

Ну а после службы в биографии Вячеслава Иванова тоже было немало всяких зигзагов. Начинал слесарем на Чебоксарском заводе электроисполнительных механизмов (ЗЭИМ). Потом работал инженером, начальником цеха, секретарем парткома объединения, был председателем Комитета народного контроля города Чебоксары, секретарем Чебоксарского горкома КПСС, а после перестройки более десяти лет являлся арбитражным управляющим. Как и отец, за трудовые успехи Вячеслав Афанасьевич награжден орденом «Знак Почета».

Владимир Жебит

Фото oruzhie.info:

Наравне с летчиками, техники и механики авиаполков тоже внесли свой вклад в Победу — без их помощи самолеты не поднялись бы в небо.