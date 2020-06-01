Будет и на нашей улице праздник! Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

В июне 1945 г. республика жила в ожидании четвертьвекового юбилея. В отличие от нынешнего, столетнего, юбилея тогда вся история Чувашской автономии умещалась в жизни одного поколения. Люди старшего возраста еще помнили царское время, могли рассказать о произошедших изменениях. На их глазах и их руками развивалась экономика, возрождалась культура. В городах и селах был предпраздничный подъем. После опустошительной войны всем очень хотелось праздника.

10 июня 1945 г., воскресенье

«Красная Чувашия» сообщает: «Гущина и Капитонов — участники первенства СССР по кроссу. Сегодня в Горьком начинаются соревнования по кроссу на первенство СССР. Женщины бегут на 2 километра, мужчины — на 8 километров. Дистанция лежит на сильно пересеченной местности: участники должны преодолеть спуски и подъемы, канавы, водные преграды. Для участия в соревнованиях из Чувашии выехали мастер спорта М. Гущина («Буревестник») и Капитонов («Динамо»)».

Из объявления о приеме в педагогические училища республики узнаем, что в 1945-1946 учебном году обучение проходило не по курсам, а по классам, то есть учащиеся поступали не на первый курс, а в первый класс училища.

В помощь агитаторам и докладчикам «Красная Чувашия» публикует подборку материалов «Сельское хозяйство Чувашии за 25 лет»:

«В период Великой Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков колхозники и колхозницы Чувашии проявили высокий патриотизм. Не покладая рук работали они на полях, честно и добросовестно выполняя свои обязательства перед государством, оказывали всемерную помощь фронту продуктами земледелия, животноводства, деньгами, обмундированием. В одном только 1943 году колхозы и колхозники продали государству, сверх обязательных поставок, более 2,5 миллиона пудов зерна, более чем на 178 тысяч рублей животноводческих продуктов, 3576 голов живого скота».

12 июня 1945 г., вторник

«Красная Чувашия» публикует Указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», а также за освобождение Белграда, Варшавы, Праги.

Газета рассказывает о первом футбольном матче сезона:

«В прошлое воскресенье многие чебоксарцы пришли на стадион «Сталинец» — на первый футбольный матч сезона. Стадион издавна служит любимым местом воскресного отдыха трудящихся города. Поэтому вполне понятен интерес, который был проявлен зрителями к открытию футбольного сезона 1945 года. В 7 часов вечера по сигналу судьи Семенова па поле вышли футболисты «Сталинца» и Канашского вагоноремонтного завода. После короткой атаки гостей игра перешла на их половину, и на 10-й минуте судья назначил спорный удар в опасной близости от ворот канашской команды. Нападающие «Сталинца» воспользовались этим, и правый полусредний нападения Фуфурин забил с ходу первый гол.

Таким образом, первая игра футбольного сезона закончилась со счетом 5:1 в пользу команды «Сталинец». Матч прошел организованно, обе команды играли корректно.

Чебоксарцы с интересом ожидают следующих игр начавшегося футбольного сезона».

Нельзя пройти мимо материала о 15-летии Чувашского педагогического института:

«Вероломное нападение фашистской Германии на нашу священную Родину потребовало напряжения всех сил народа на борьбу с врагом; но даже в трудных условиях Великой Отечественной войны не прекращалось дело подготовки кадров народного образования. За время Великой Отечественной войны институт подготовил 538 преподавателей».

Сегодня, отправляясь в дорогу по Вурнарскому шоссе, мы не особо задумываемся о том, как строилась эта дорога:

«ИШЛЕИ, 11 июня. Колхозы района активно участвуют в двухдекаднике дорожного строительства. В дорожных бригадах развернулось подлинное социалистическое соревнование. Специально прикрепленные представители районного штаба ведут на трассе массово-разъяснительную работу среди колхозников и колхозниц. Колхозники проникнуты желанием успешно справиться с планом дорожных работ. На работу они выходят рано утром и работают до поздней ночи. Колхозы «Осоавиахим», «Верный путь», имени Карла Маркса выполнили план вывозки песка на тракт Чебоксары — Вурнары. Колхозники стремятся досрочно закончить план дорожных работ».

13 июня 1945 г., среда

Из Указа Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 11 июня 1945 г. узнаем, что юбилейная сессия Верховного Совета Чувашской АССР, посвященная 25-летию республики, состоится 7 июля 1945 г. в г. Чебоксары.

15 июня 1945 г., пятница

«Красная Чувашия» публикует статью «Колонна паровозов в честь юбилея»: «Включившись в социалистическое соревнование в честь юбилея Чувашской АССР, машинисты пассажирских паровозов депо Алатырь тт. Дорохов, Кузнецов, Уваров, Свистунов, Маслов, Фролов со своими бригадами организовали колонну пассажирских паровозов имени 25-летия Чувашии.

Колонну возглавил лучший машинист депо тов. Дорохов. Паровозные бригады борются за право вести в столицу Чувашии поезд с делегацией на юбилейную сессию Верховного Совета Чувашской АССР».

Радуют новости из районов.

«Янтиково. В связи с подготовкой к 25-летию Чувашии колхозники сельхозартели имени Ленина Турмышского сельсовета заложили парк культуры и отдыха на площади в 1 гектар.

В парке высажено 553 корня различных деревьев, разбиты клумбы, поставлен бюст товарища Сталина. Колхозники изготовили для парка 10 новых скамеек, обнесли всю площадку решетчатой оградой».

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото avatars.mds.yandex.net:

Будапештская наступательная операция советских войск, продолжавшаяся с 29 октября 1944-го по 13 февраля 1945 года, стала одной из самых долгих в истории Второй мировой войны. Ожесточенные сражения за столицу Венгрии нередко называли «вторым Сталинградом». И медаль «За взятие Будапешта» у тех, кто прошел Великую Отечественную, ценилась особо. По состоянию на 1 января 1995 года такой медалью было награждено более 362 тысяч человек.