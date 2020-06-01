Директор ООО ЧЗ «Электрощит» осужден за налоговые преступления

По четырем уголовным статьям осужден директор ООО ЧЗ «Электрощит» в Чебоксарском районе, специализирующегося на производстве и торговле электроаппаратурой.

Он признан виновным в налоговом преступлении, подделке официального документа, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями. По материалам уголовного дела, с августа по октябрь 2016 года директор, заключая фиктивные сделки через подконтрольную фирму, сокрыл доходы завода на общую сумму свыше 2 млн рублей, за счет которых могли быть частично удовлетворены требования регионального управления ФНС России по уплате недоимки по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам.

Кроме того, с октября 2016 по февраль 2017 года в Чебоксарском районе с целью воспрепятствования принудительному взысканию с завода имевшейся недоимки по налогам, превысившей 3 млн рублей, злоумышленник производил расчеты с контрагентами, минуя заводские расчетные счета. Он заключал фиктивные сделки через подконтрольную фирму с целью прикрыть фактическое исполнение обязательств по ним сотрудниками завода. В результате свыше 4 млн рублей были выведены из-под механизма принудительного взыскания.

Также установлено, что с февраля по июнь 2017 года, зная о том, что на заводе решением Арбитражного суда республики введена процедура банкротства — наблюдение, руководитель предприятия неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельных кредиторов третьей очереди в ущерб кредитору второй очереди — Федеральной налоговой службе, причинив ущерб РФ на сумму более 3,6 млн рублей.

В региональном СУ СКР сообщили, что в целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории Чувашии, а также Ульяновской, Владимирской, Самарской и Саратовской областей, допрошено около 70-ти свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз. За многомиллионные нарушения предпринимателя наказали условно (два года лишения свободы).

Приговор суда еще не вступил в законную силу.