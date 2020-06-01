Домашние молочные фермы получат господдержку

Программа благоустройства придомовых территорий также не забыта

Тема субсидий для личных подсобных хозяйств, производящих молоко, впервые прозвучала на совещании с главами администраций городов и районов под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева, где обсуждалась контрактация средств на благоустройство дворов и придомовых территорий.

Еще в конце прошлого года в республике на это выделили 1,5 миллиарда рублей. Планировалось благоустроить 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах республики. Но районные власти оказались не готовы освоить такие средства. Многие до сих пор не выбрали подрядчиков и не подписали с ними контракты. Чтобы выделенные средства все же были освоены, Олег Николаев предложил их часть перенаправить на поддержку личных подсобных хозяйств, производящих и сдающих молоко.

«Однозначно принимаем решение по поддержке личных подсобных хозяйств в период так называемого «большого молока». Мы выделим деньги, чтобы поддержать людей в летний период, чтобы компенсировать низкую стоимость молока. На сегодняшний день те деньги, что выделены на благоустройство, к сожалению, не доходят до конечной цели, поэтому в принципе мы предлагаем перенаправить средства на поддержку ваших же муниципальных образований по достаточно актуальным направлениям», — пояснил свою позицию главам районов Олег Николаев. Он поручил Министерству сельского хозяйства Чувашии представить предложения, как именно будет выделяться помощь — из расчета на килограмм молока или на одну голову крупного рогатого скота, а также рассчитать конечную сумму, которую бюджет республики должен будет направить на такую помощь. И вот конкретные предложения прозвучали.

При этом сама региональная программа благоустройства дворовых территорий будет продолжена. «Программа будет реализовываться в ближайшие три года, и поэтому будет возможность в спокойном режиме разрабатывать проектно-сметную документацию, планировать ремонт дворов, согласовывать это с населением, ну и обеспечить плановое выполнение работ. Ведь когда большие деньги выделяются без соответствующей подготовки, без проектно-сметной документации, бывает затор. Так и получилось», — приводит слова Олега Николаева информагентство «Чувашинформ». Врио Главы Чувашии поручил главам администраций городов и районов не прекращать начатую работу, чтобы за три года благоустроить максимальное количество дворовых территорий Чувашии.