Вчера в Чебоксарах, в Покровско-Татианинском соборе состоялась церемония прощания с митрополитом Варнавой. Чин отпевания новопреставленного митрополита состоялся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а возглавил богослужение временно управляющий Чебоксарской епархией митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

«От нас ушел уважаемый человек, — сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе гражданской панихиды. — За 44 года служения на чувашской земле митрополит снискал уважение и любовь всех народов, которые живут на территории Чувашии, независимо от национальностей и конфессий. От нас ушел человек, который для нас всех являлся не только духовным наставником и мудрым советчиком, но и активным общественным деятелем. Он умел подбирать слова для каждого, чтобы сохранить покой в душе и согласие в обществе. Он нас всех наставлял на истинный путь умело и с уважением. Смог обеспечить возрождение многих церквей, тем самым позволив многим прихожанам найти успокоение в молитве. Да сотворит Господь ему вечную славу».

КСТАТИ Прямую трансляцию церемонии прощания с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой вело Национальное телевидение Чувашии. Сделано это было, чтобы с учетом непростой ситуации с коронавирусом дать возможность всем верующим проститься с владыкой.

«Не люди умирают, а миры. Очень горько и больно соглашаться с этой фразой, дорогой владыка. Нам нужно сохранить ваш мир, полный любви к Богу и людям. Мы будем помнить о вашей мудрости, доброте, праведной строгости и христианском дерзновении, то есть готовности совершать смелые поступки ради угождения Богу. Вся жизнь владыки Варнавы, все его дела зиждились на смирении и любви. Мне повезло много лет плодотворно работать с нашим дорогим владыкой, посетить с ним Святую землю. Его очень хорошо знали далеко за пределами Чувашии. Поэтому сегодня вместе с нами скорбит весь православный мир», — сказал первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров.

От имени Государственной Думы слова соболезнования всей епархии, прихожанам, всем, кто знал владыку высказал председатель Комитета по финансовому рынку парламента России Анатолий Аксаков: «Будем хранить о нем добрую память. Лучшая память о владыке — это наши дела. Это наша любовь к работе, любовь к близким, это наши светлые дела — созидание, которое надо творить в Чувашии, в том числе строя храмы, в том числе тот, где сегодня он будет похоронен».

В соответствии с последней волей владыки он был погребен у алтаря строящегося храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах.