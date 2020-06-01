Хотим продать дачный участок, нужно ли брать выписку в Росреестре?

В Управлении Росреестра по Чувашии считают, что каждый добросовестный продавец должен иметь на руках актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы у потенциального покупателя не было сомнений в том, что объект недвижимости принадлежит именно вам и на него не наложен арест или иное ограничение.

Кроме того, прежде чем продавать дачный участок, вам надо самим удостовериться в том, что он не попадает в границы охранной зоны или зоны с особыми условиями использования территории. К сожалению, бывают случаи, когда собственники земельных участков не владеют этой информацией. А по закону в договоре купли-продажи необходимо указать этот факт.

Так что для продажи земельного участка нужно заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, обратившись с запросом в любой офис МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт. Данный вид выписки на бумаге стоит 870 рублей, в электронном виде — 350 рублей. Сведения предоставляются специалистами Кадастровой палаты в течение трех рабочих дней.