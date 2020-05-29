Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

1 июня 2020 года на 90-м году жизни отошел ко Господу Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Высокопреосвященнейший Варнава (Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский, родился 21 апреля 1931 года, в селе Высокое Рязанского района Рязанской области.

Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века. Дед – прот. Иоанн Кедров служил в храме Ап. Иоанна Богослова с.Высокое, в 1929 году был арестован и репрессирован. Отец – Виктор Кедров был арестован в 1931 году органами НКВД за 4 дня до предстоящей диаконской хиротонии, которая и послужила поводом к аресту. Впоследствии был репрессирован, и сведений о нем никаких не было. Когда пришли арестовывать мать, у нее начались предродовые схватки, арест не состоялся, что спасло и ее и сына Владимира. Мать Евдокия Петровна одна воспитывала четверых детей, которые с детских лет посещали храмы. В 12 лет Владимир Кедров познакомился с блж. Пелагеей Рязанской и стал ходить к ней. Она говорила всем, что Володя будет большим человеком, а в 1956 году — произошла встреча со схимонахом – пустынником Георгием, который предсказал ему архирейское служение.

В 1945 году Владимир Кедров получил среднее образование.

С 1951 по 1953г.г. (1,5 года) был понамарем с. Бахмачеево Рязанской обл. Мервинского района у своего дяди прот. Петра Смирнова. 1953-1955 гг. иподиаконствовал у Рязанского архиепископа Николая (Чуфаровского; +1967), помогал при ремонте Рязанского Борисо-Глебского кафедрального собора.

В мае 1955 года вступил в число братии Троице-Сергиевой Лавры, и был назначен помощником ризничного и посошником наместника. 10 декабря того же года наместником Лавры архим. Пименом (Извековым; впосл. Святейшим Патриархом) в Сергиевском Трапезном храме пострижен в монашество с именем в честь Святого Ап. Варнавы.

18 января 1956 года назначен ризничным Лавры. Святейший Патриарх Алексий-I (Симанский) рукоположил монаха Варнаву 15 февраля 1956 года в Богоявленском Патриаршем соборе г. Москвы в сан иеродиакона, а 09 марта 1957 года в Крестовой церкви в патриарших покоях Лавры — в сан иеромонаха. Помимо послушания ризничного Лавры, иеромонах Варнава исполнял послушание главного уставщика Лавры, в будние дни канонаршил.

В 1960 году — возведен в сан игумена и награжден Крестом с украшениями в 1963 году.

В праздник преп. Сергия, 08 октября 1965 года — возведен в сан архимандрита.

С 1970 по 1974 годы архимандрит Варнава нес послушание благочинного Лавры и состоял исполняющим обязанности наместника Лавры с 1970 по 1973 годы т.к. наместник Лавры архимандрит Августин (Судоплатов) по болезни жил в стороне. После смерти Патриарха Алексия-I (Симанского) — вошел в комиссию по ревизии Патриарших покоев и по проведению Поместного собора для избрания нового Патриарха.

Член Поместного Собора 1971 года от братии Троице-Сергиевой Лавры.

18 ноября 1976 год — определен быть епископом Чебоксарским и Чувашским.

30 ноября 1976 года — состоялась хиротония во епископа Чебоксарского и Чувашского в Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры, которую возглавил Святейший Патриарх Пимен (Извеков).

07 сентября 1984 года — возведен в сан архиепископа.

25 февраля 2001 года — возведен в сан митрополита.

К приезду епископа Варнавы в Чувашии было 35 Приходов.

За годы, 44 — летнего служение Владыки Варнавы на Чебоксарской кафедре из руин были восстановлены семь монастырей: мужские – Чебоксарский во имя Святой Троицы, Алатырский во имя Святой Троицы, Александро-Невский в с. Каршлыхи; женские — Чебоксарский в честь Преображения Господня, Алатырский Киево-Никольский Новодевичий, Цивильский в честь Тихвинской иконы Божией Матери, Иверский в с.Шерауты, открыто более 210 Приходов, восстановлено Чебоксарское Духовное училище.

Значительным событием в жизни Чувашии стали визиты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия-II: 23-25 июня 1996 года и 05-08 июля 2001 года.

По благословению митрополита Варнавы в Чебоксарско-Чувашской епархии создан Православный миссионерский центр, ведущий активную борьбу с многочисленными сектами, развернувшими свою деятельность на территории Чувашской Республики.

На многих Приходах открыты Дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан, организована благотворительная служба помощи неимущему населению. Священнослужители епархии окормляют места лишения свободы.

При активном участии и огромном вкладе Владыки Варнавы возрождена историческая часть г. Чебоксары, открыта «Дорога к Храму», соединяющая центр с исторической частью города, которая была освящена Святейшим Патриархом Алексием-II во время его визита в 1996 году в Чебоксарско-Чувашскую Епарахию.

В 1998 году местные городские власти выдвинули Владыку Варнаву кандидатом на соискание Государственной премии РФ, в области науки и техники. Митрополит Варнава многократно посещал Святую Землю и святую гору Афон.

Владыка Варнава удостоен наград:

Патриаршая грамота (1970),

Св. равноап. кн. Владимира II степени (1971),

Хиротония во епископа Чебоксарского и Чувашского (1976),

Прп. Сергия Радонежского II степени (1981),

Возведен в сан архиепископа (1984),

Св. блгв. кн. Даниила Московского II степени(1996),

Возведен в сан Митрополита (2001),

Орденом Свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени (2001),

Орденом Животворящего Креста Господня II степени Святейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Диодором (1996),

Орденом Животворящего Креста Господня III степени (2003),

Крестом Гроба Господня с орденом Животворящего Креста Господня I степени Блаженнейшим Патриархом Святаго Града Иерусалима и всея Палестины Иринеем (2004),

Почетной медалью Советского Фонда Мира (1984),

Орденом Дружбы (1996),

Почетной медалью Волжского казачьего войска I степени (1996),

Медалью Министерства Юстиции РФ к 120-летию УИС России(1999),

Почетной Грамотой Чувашской Республики «За заслуги перед Республикой» (1997),

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2000),

Медалью Министерства Юстиции РФ «За укрепление Уголовно-исполнительной системы» (2001),

Медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002),

Медалью Министерства Юстиции РФ «В память 200-летия Минюста России» (2002),

Медалью МВД РФ «За содействие МВД России» (2002),

Медалью Госкомспорта РФ к 80-летию Госкомспорта России (2003),

Медалью Министерства Юстиции РФ «В память 125-летия Уголовно-исполнительной системы России» (2004),

Почетный Гражданин города Чебоксары Чувашской Республики (2005),

Орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2006),

Орденом преподобного Серафима Саровского II степени (2006),

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006),

Почетный Гражданин Чувашской республики (2010),

Медалью «450 лет. Волжское казачье войско» (2010),

Звание Почетного Доктора ЧГУ им. И.Н. УЛьянова (2010),

Орденом преподобного Серафима Саровского I степени (2011),

Орденом «Почета» (2011),

Золотой звездой ордена «Св. Георгий Победоносец» (2011),

Крестом ордена «Верному сыну отечества, Матвей Платов» (2011),

Орденом М. И. Платова (2012),

Орденом князя Дмитрия Донского II степени (2015),

Орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени (2016),

Медалью 550 -летия г.Чебоксары (2019),

Медалью 100 -летия Чувашской Автономии (2020).