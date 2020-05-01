Запрет на регистрацию участка пристав снял, а в реестре он числится. Что делать?

Судебный пристав в 2017 году наложил запрет на регистрацию моего земельного участка. У меня на руках имеется копия постановления от 2018 года о его снятии. Но в реестре недвижимости запрет еще числится. Могу ли я представить в МФЦ документ о снятии запрета и будет ли он снят в Росреестре?

Иван Золотов, Канаш.

По закону о государственной регистрации недвижимости судебный пристав-исполнитель должен в срок не более чем три рабочих дня направить в орган регистрации прав заверенную копию акта о снятии запрета на совершение действий с земельным участком, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии.

Если по какой-то причине он не направил этот акт в управление, то любое заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением о снятии запрета. К заявлению необходимо приложить постановление судебного пристава-исполнителя о его снятии.

Подать заявление можно в любой офис многофункционального центра «Мои документы». Управление Росреестра в течение трех рабочих дней со дня получения заявления самостоятельно запросит документы или содержащиеся в них сведения в службе судебных приставов. Если информация о снятии запрета подтвердится, то запись в ЕГРН о запрете на совершение действий с земельным участком будет погашена.