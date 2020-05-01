Как получить документы после государственной регистрации из архива

По общему правилу, документы после проведения государственной регистрации выдаются заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и расписки в том же

офисе МФЦ, в котором документы принимались на регистрацию, комментирует вопрос помощник руководителя Управления Росреестра по Чувашии Ольга Лебедева. Также получить

документы может представитель, если у него есть нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия на получение таких документов.

Если в течение месяца после проведения государственной регистрации права и (или) кадастрового учета заявитель не смог подойти для получения документов, необходимо обратиться в МФЦ и подать заявление по установленной форме. В нем должны быть Ф.И.О. заявителя (правообладателя), адрес (местоположение) и кадастровый номер (при наличии) объекта недвижимости, номер заявления о государственной регистрации и (или) государственном кадастровом учете (при наличии).

Следует отметить, что документы могут выдаваться заявителю из архива по экстерриториальному принципу (по месту подачи заявления (запроса), по месту нахождения заявителя).

Срок выдачи неполученных документов — пять рабочих дней со дня приема заявления (кроме экстерриториальных запросов). Выдача невостребованных документов из архивного хранилища производится бесплатно.