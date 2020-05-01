Николай Федоров, первый заместитель Председателя Совета Федерации

«Президент России Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы, который пройдет 24 июня… 24 июня для жителей и уроженцев Чувашии особая дата. Вспоминаю, как, будучи Президентом республики, два десятилетия назад с волнением поставил свою подпись под строками закона: «Учитывая историческую значимость становления чувашской государственности, объявить 24 июня, день образования Чувашской автономной области, Днем Республики». И то, что 24 июня в этом году пройдет под знаком двух праздничных событий — парада в честь 75-летия Великой Победы и 100-летия Чувашской автономной области, — не представляется мне случайным совпадением… Уверен, что мои земляки —целеустремленные и стойкие, достойные наследники легендарного поколения победителей — объединив усилия, смогут успешно преодолеть все трудности».