Чемпионы мира Владислав Поляшов и Елена Герасимова вернулись на подмосковную базу

Но за пределы «Озера» им выходить нельзя

На этой неделе гимнасты — чемпион мира в командном многоборье Владислав Поляшов и дважды чемпионка юниорского первенства мира Елена Герасимова в составе национальной сборной прибыли в тренировочный центр «Озеро Круглое».

Вместе с ними на расположенную в Подмосковье базу приехал и личный тренер Елены Герасимовой, сотрудник спортшколы олимпийского резерва № 6 Минспорта Чувашии Василий Иванов.

Первым делом все вновь прибывшие сдали тест на коронавирус. «Как только результаты придут, спортсмены приступят к тренировкам», — говорит старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. По ее словам, для гимнастов в гостинице выделено два этажа: второй для девушек и третий для юношей, ребята размещены по одному в номере. До 21 июня выход за пределы «Озера Круглого» им запрещен. «Лучше пусть будут такие ограничения, чем потом возникнут какие-то проблемы», — считает Родионенко.

Пока неизвестно, присоединились ли уже к приехавшим на сборы гимнастам уроженка Новочебоксарска Дарья Спиридонова и ее муж Никита Нагорный. Оба они, также как Владислав и Елена, входят в основной состав сборной команды страны. А в резервном составе, кстати, есть еще одна представительница Чувашии, воспитанница СШОР № 6, 16-летняя Дарья Белоусова. «Даша — очень перспективная спортсменка, — говорит директор СШОР Алексей Фадеев. — Травма пока помешала ей показать высокие результаты, но, думаю, она, как и Лена, сможет зарекомендовать себя в сборной. Тем более, и тренер у них общий — Василий Иванов. Он мастер своего дела, замечательные программы девушкам ставит.

Гимнасты стали первыми, кто вернулся в тренировочный центр сборных команд страны. В конце мая на «Озеро Круглое» планируют заехать пловцы, а в начале июня — боксеры.

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