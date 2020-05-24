Фонтан на Красной площади уже поет и танцует

На Красной площади в Чебоксарах продолжаются испытания светомузыкального фонтана. В минувшие выходные специалисты проверили, насколько слажено он «поет» и «танцует».

Видеоролик с кадрами переливающегося всеми цветами радуги и танцующего под классическую музыку фонтана на днях опубликовал на своей страничке в Инстаграм глава чебоксарской администрации Алексей Ладыков. Судя по видео, сооружение работает исправно — и музыка, и подсветка, и сами струи фонтана действуют слаженно. В пресс-службе города сообщили, что тестовый запуск фонтан прошел успешно — все характеристики соответствовали заданным параметрам.

Увидеть поющий фонтан чебоксарцы и гости столицы смогут в конце июня. К этому времени на Красной площади обещают завершить реконструкцию.