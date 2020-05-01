Пенсионерам-опекунам возобновят индексацию

С 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Такая поправка принята в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании.

Как пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, в соответствии с действующим законодательством эта категория пенсионеров сейчас приравнена к работающей. По договору об осуществлении опеки, попечительства или о приемной семье им начисляются ежемесячные доплаты, которые считаются доходом. Поэтому пенсии опекунам и попечителям выплачивают без учета индексации. А с индексацией выплаты они могли получать только после завершения опеки.

Теперь же, с 1 июля 2020 года, пенсионеры-опекуны больше не будут относиться к категории работающих. А значит им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней.

Но при этом, обращают внимание в отделении, если получатель пенсии наряду с исполнением обязанностей опекуна или попечителя осуществляет другую работу, он по-прежнему будет считаться работающим пенсионером. И значит, страховая пенсия ему будет индексироваться только после официального прекращения трудовой деятельности.

По данным Отделения ПФР по Чувашии, в республике проживают 255 пенсионеров-опекунов, из них 104 работают в других организациях.