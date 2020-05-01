Олег Николаев: Ситуацию с коронавирусом пока не удается переломить

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обстановка с коронавирусом остается в плоскости, «которую пока не удается переломить», констатировал врио Главы республики Олег Николаев на вчерашнем еженедельном правительственном совещании. Это соответственно не позволяет смягчать ограничительные меры так, как хотелось бы.

Картина распространения эпидемии в разрезе муниципалитетов не одинаковая. В некоторых — явная тенденция к ухудшению, что подвигает к введению более жестких мер. По докладу вице-премьера Аллы Салаевой, в Ядринском районе численность заболевших выросла на 5 человек, в Чебоксарском — на 6, в Батыревском — на 8 человек, в Моргаушском — на 6, в Порецком — на 3 человека. Эти муниципалитеты требуют особого внимания.

На сегодня намечено выездное рабочее совещание рабочей группы в Ядринском районе. Она даст оценку ситуации и заслушает руководителей района о том, какие меры принимались по противодействию распространения вируса, как была выстроена работа и какие экстренные меры следует предпринять сейчас. В частности, может быть наполовину сокращена численность действующих торговых точек.

Введение такого жесткого «внешнего» контроля за данным муниципалитетом, можно сказать, назрело — по данным ГКЧС республики, в районе и райцентре нет даже дезинфицирующих средств. «Ситуация в муниципалитете говорит о том, что она абсолютно не контролировалась», — резюмировал врио Главы.

 

Опубликовано: 26 мая 2020 г.


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