Олег Николаев: Ситуацию с коронавирусом пока не удается переломить

Обстановка с коронавирусом остается в плоскости, «которую пока не удается переломить», констатировал врио Главы республики Олег Николаев на вчерашнем еженедельном правительственном совещании. Это соответственно не позволяет смягчать ограничительные меры так, как хотелось бы.

Картина распространения эпидемии в разрезе муниципалитетов не одинаковая. В некоторых — явная тенденция к ухудшению, что подвигает к введению более жестких мер. По докладу вице-премьера Аллы Салаевой, в Ядринском районе численность заболевших выросла на 5 человек, в Чебоксарском — на 6, в Батыревском — на 8 человек, в Моргаушском — на 6, в Порецком — на 3 человека. Эти муниципалитеты требуют особого внимания.

На сегодня намечено выездное рабочее совещание рабочей группы в Ядринском районе. Она даст оценку ситуации и заслушает руководителей района о том, какие меры принимались по противодействию распространения вируса, как была выстроена работа и какие экстренные меры следует предпринять сейчас. В частности, может быть наполовину сокращена численность действующих торговых точек.

Введение такого жесткого «внешнего» контроля за данным муниципалитетом, можно сказать, назрело — по данным ГКЧС республики, в районе и райцентре нет даже дезинфицирующих средств. «Ситуация в муниципалитете говорит о том, что она абсолютно не контролировалась», — резюмировал врио Главы.