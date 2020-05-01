61-летняя женщина скончалась от коронавируса

Минздрав республики сообщает о пенсионерке, скончавшейся накануне от коронавирусной инфекции. 61-летняя женщина была госпитализирована в Городской клинический центр Чебоксар 7 мая. У пациентки была тяжелая сопутствующая патология: гипотиреоз, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.

Таким образом, в Чувашии число людей, скончавшихся от COVID-19, достигло девяти. В стране же, по данным на 21 мая, больше всего жертв коронавируса в Москве (1794), Московской области (299), Санкт-Петербурге (104) и Нижегородской области (53).