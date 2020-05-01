61-летняя женщина скончалась от коронавируса

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минздрав республики сообщает о пенсионерке, скончавшейся накануне от коронавирусной инфекции. 61-летняя женщина была госпитализирована в Городской клинический центр Чебоксар 7 мая. У пациентки была тяжелая сопутствующая патология: гипотиреоз, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.

Таким образом, в Чувашии число людей, скончавшихся от COVID-19, достигло девяти. В стране же, по данным на 21 мая, больше всего жертв коронавируса в Москве (1794), Московской области (299), Санкт-Петербурге (104) и Нижегородской области (53).

Опубликовано: 22 мая 2020 г.


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