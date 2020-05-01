Знаменитый оружейник Дегтярев написал письмо курсанту из Чувашии

В каждой семье, наверное, хранится что-то очень дорогое и заветное, связанное с Великой Отечественной войной. Так же и в моей. Увы, отца давно нет в живых, и рассказать об этой семейной реликвии уже некому.

Осенью 1939 г. мой отец Шумилов Георгий Степанович с должности преподавателя Цивильского педагогического техникума был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, попал служить в 460-й корпусной артиллерийский полк КОВО — Киевского особого военного округа, а зимой 1940 г. проходил обучение в полковой школе младших командиров.

Время было для службы весьма тревожное — на Карельском перешейке шла реальная война с Финляндией с привлечением значительного количества войск. Официально о жертвах не говорилось, но солдатская молва доносила — их много. И потому к обучению в полку относились весьма ответственно.

Весной 1940 г. отцу как отличнику учебы и боевой подготовки и в связи с рождением сына дали краткосрочный отпуск домой, в деревню Шордауши Цивильского района, и он вместе с другими армейскими фотографиями привез и эту.

Реликвия, упомянутая выше, — это фотография Героя Социалистического Труда В.А. Дегтярева и приложенное к ней письмо выдающегося конструктора советского оружия. На обороте фотографии открыточного формата сохранилась надпись от 10 февраля 1940 г.: «Уважаемому товарищу Шумилову от Героя Социалистического Труда орденоносца В. Дегтярева».

С детства знакомо мне и содержание самого письма:

«Уважаемый товарищ Шумилов! Ваше поздравление о награждении меня Высокой Правительственной наградой меня глубоко тронуло, за что выношу свою искреннюю сердечную благодарность. Желаю Вам успехов в Вашей учебе на отлично и хорошо, закончить курс учебы с отличными показателями. Овладевайте техникой нашей могучей Славной, Непобедимой Красной Армии, совершенствуйтесь на отлично, сами вкладывайте свои познания, приобретенные Вами в учебе, крепите технику Красной Армии. С именем товарища Сталина смелее идите вперед — победа всегда будет за нами. Крепко жму руку. Герой Социалистического Труда, доктор технических наук В.А. Дегтярев. г. Ковров, 10 февраля 1940 года».

Мне так и не удалось выяснить, что послужило основанием для этой переписки. Отец ни по званию, ни по должности, ни территориально не мог быть знаком с В.А. Дегтяревым, образцы разработанного им оружия не поступали для войсковых испытаний в 460-й КАП. Возможно, отец сам или по предложению руководства полка поздравил Василия Алексеевича Дегтярева с присвоением звания Героя Социалистического Труда (это было второе награждение в стране, первым был награжден И. Сталин).

Было ли продолжение переписки — для меня осталось неизвестным.

КСТАТИ Георгий Шумилов–Оккай в середине-конце 30-х — в начале 40-х годов был внештатным корреспондентом «Красной Чувашии». И с началом войны он продолжал присылать в редакцию свои сообщения с Юго-Западного фронта о первых боях Красной Армии с фашистскими захватчиками.

Наверное, и до войны, и во время войны отцу приходилось держать в руках пулемет Дегтярева ДП (Дегтярева пехотный), но применял ли он его в реальной боевой обстановке, он не рассказывал, вряд ли — старшине батареи гаубиц калибра 152 мм, наверное, было не до этого, да и по штату он не полагался.

Вообще-то среди изобретений В.А. Дегтярева и его конструкторской группы не только пулемет, но и пистолет-пулемет (его обычно мы называем автоматом), и противотанковое ружье.

Вспомним их.

Противотанковое ружье

Несмотря на простоту и «деревенско-мужицкое» название, выстрелом из противотанкового ружья можно было пробить броню вражеской техники (до 40 мм со ста метров), а небронированные автомобили, бензобаки немецких танков, гусеницу и другие небронированные детали — и подавно. 29 августа 1941 года ПТРД (противотанковое ружье Дегтярева) было принято на вооружение Красной Армии.

Первые вражеские танки были подбиты из ПТРД 16 ноября 1941 г. у деревень Петелино и Ширяево бойцами 316-й стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова. К концу войны этим эффективным оружием войска насыщались достаточно плотно — до 111 ружей на стрелковую дивизию. А всего за войну ПТР Дегтярева было выпущено 281111 штук.

Бронебойщики результативно использовали ПТРД и как зенитное оружие, а прицельная дальность стрельбы до 1000 метров позволяла применять его также против дотов, дзотов и других огневых точек противника. Хотя заряжание и производство выстрела осуществлялись вручную, автоматическое открывание затвора и выбрасывание гильзы гарантировали боевую скорострельность до 8-10 выстрелов в минуту.

Расчет ружья состоял, как правило, из наводчика и номера ружья или помощника наводчика. Это обеспечивало и стабильное ведение боя, и быструю смену позиций (ружье весило без патронов 17,3 кг). Но эффективное в начальный период войны, с утолщением брони немецких танков ПТРД стало терять свое значение, уступая место противотанковым орудиям. У ПТРД был собрат — ПТР конструкции С.Г. Симонова, в отличие от ПТРД самозарядное (это увеличивало боевую скорострельность до 15 выстрелов в минуту), но оно было сложнее в изготовлении и тяжелее.

Пистолет-пулемет Дегтярева

7,62-мм пистолет-пулемет образцов 1934, 1934/38 и 1940 годов системы Дегтярева был принят на вооружение Красной Армии в предвоенные годы, востребован в финскую и начальный период Великой Отечественной войны. ППД позволял использовать как секторный магазин на 25 патронов, так и 73-патронный барабанный (именно из-за этого магазина многие путают ППД с ППШ — пистолетом-пулеметом конструкции Г.С. Шпагина).

Из-за дороговизны, конструкторских недоработок, сложности изготовления в 1939 г. производство ППД было прекращено, но возобновлено в разгар боев на Карельском перешейке зимой 1940 г. В 1941 г. в связи с массовым производством более дешевых и простых пистолетов-пулеметов конструкций Г.С. Шпагина и А.И. Судаева (кстати, уроженца г. Алатыря) ППД практически был вытеснен с производства, а затем и в использовании на фронте.

Пулемет Дегтярева пехотный (ДП)

В кино иногда можно увидеть, как пулеметчик бежит, красиво стреляя на ходу. Вообще-то с таким пулеметом не больно побегаешь — он с сошками весил 9,12 кг, еще 2,7 кг — снаряженный патронами магазин, да и длина не способствовала стрельбе на бегу — 1,27 м.

Потому в расчете пулемета было два бойца. Именно этот пулемет стал одним из символов Победы. В отличие от ПТР и автомата Дегтярева пулемет ДП (Дегтярева пехотный) легко узнаваем на фотографиях военных лет, его не спутаешь ни с одним другим оружием.

Разработка пулемета велась уже после Гражданской войны, а в 1927 году Красная Армия приняла его на вооружение. К началу Великой Отечестенной войны Дегтярев заметно улучшил свой пулемет, предложив еще три образца. Прицельная дальность 1500 м, боевая скорострельность 80 выстрелов в минуту, дисковый магазин на 47 патронов — такие характеристики делали пулемет мощным оружием огневой поддержки стрелковых взводов и рот. Всего было произведено и поставлено в войска более 750 тысяч пулеметов Дегтярева.

Пулемет был не без недостатков. Утомлял стрелка автоматический предохранитель-клавиша, для ведения автоматического огня приходилось выключать его охватывая рукой шейку приклада. Перегревалась расположенная под стволом возвратная пружина, и пулемет в самый нужный момент мог перестать стрелять. Перегревшийся ствол невозможно было снять, не получив ожога, а сменные стволы не входили в комплект инструментов для обслуживания пулемета. Жаловались пулеметчики и на приклад — он при стрельбе плохо держался на плече, прыгал, терялась прицельность огня. Это в кино, обхватив ствол левой рукой, пулеметчик водит пулемет влево и вправо, беспощадно поливая свинцовым огнем ненавистного врага. В жизни романтики было намного меньше — при интенсивном огне ствол перегревался даже зимой, угрожая выйти из строя, без рукавиц не прикоснешься. Приходилось держать оружие за ремень, который выс-кальзывал из рук.

Но, как бы то ни было, именно пулемет Дегтярева пехотный стал эффективным средством усиления огневой мощи стрелкового отделения Красной Армии на поле боя Великой Отечественной войны.

Враг пытался уничтожить и в бою, и в передышке между боями в первую очередь минометчиков и пулеметчиков — именно они наносили пехоте противника максимальный урон. Но

минометчики могли быть и на некотором удалении от переднего края, за обратными скатами высот и в овражках, а пулеметчики устраивали свои огневые позиции впереди наших траншей. Потому и доля погибших среди них выше, и легенды о них слагали чаще.

Вот, например, стихи ленинградского поэта Всеволода Рождественского о нашем земляке — уроженце деревни Малый Сундырь Комсомольского района, командире взвода 1-й отдельной горно-стрелковой бригады старшем лейтенанте Иване Васильевиче Смирнове. Еще во время войны они стали известной среди солдатских масс песней:

На родине нашей,

Которой нет краше,

Немало отважных сынов.

Но есть между ними

Родное нам имя —

Герой-пулеметчик Смирнов.

Иван Смирнов — далеко не единственный участник войны, оставшийся в нашей памяти как герой-пулеметчик. По мере исследования истории Великой Отечественной войны мы открываем имена все новых и новых героев, в чьих руках надежным и эффективным оружием стал знаменитый пулемет Дегтярева или, как любовно называли его на фронте, «Дегтярь».

Фото с сайта news-day.info: «Дегтярь», считали солдаты, может выручить в любом бою.