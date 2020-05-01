На поддержку аграриев дополнительно выделят 4,5 млрд рублей

Владимир Путин провёл совещание по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Задачи, поставленные Президентом страны по итогам совещания:

Главный, самый насущный вопрос для бизнеса – это, конечно, сбыт продукции, сегодня многократно было об этом сказано, о чём говорят и руководители отраслевых союзов, и фермерских хозяйств. Проблема общая, и государство должно здесь подставить плечо, безусловно, нашим товаропроизводителям.

Прежде всего речь идёт о выгодных, надёжных логистических цепочках. Нужно содействовать в доставке товаров для наших граждан, что называется, от поля до прилавка.

Совсем недавно мы обсуждали положение дел в транспортном комплексе России, возможности перенаправить грузовые потоки исходя из общей ситуации в экономике с учётом изменения потребностей покупателей.

Напомню, что мы договорились поддержать контейнерные перевозки, в том числе по железной дороге. Я прошу Правительство вместе с РЖД – Олег Валентинович [Белозёров] на связи, слышит, – с российскими производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке этих товаров из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток страны.

В свою очередь, для доставки, об этом тоже было сказано, дальневосточной рыбной продукции нужно активнее, я с этим согласен, задействовать Северный морской путь и тем самым снизить затраты на доставку рыбы, в том числе в европейские регионы России, а значит, сделать такую продукцию более доступной для наших граждан. Я прошу Минтранс, Росатом, другие профильные ведомства проработать этот вопрос. Здесь звучало предложение создать рабочую группу – пожалуйста, можно и рабочую группу создать, но нужно прийти к какому-то общему решению.

При этом отмечу: наращивание возможностей Северного морского пути, его активное использование в качестве внутреннего транспортного коридора выводит на первый план и задачи по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел. Прошу держать такую работу на контроле.

Отдельно хочу сказать про сбыт продукции фермерских хозяйств, коллеги говорили сегодня об этом. Повторю: нужно, безусловно, поддержать деловую инициативу на селе, рачительных, предприимчивых людей, которые умеют и любят работать на земле, создают новые рабочие места.

Очевидно, что им сложно пробиться в торговые сети, мы годами об этом говорим, и на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов, их просто не хватает – и без того, что называется, каждая копейка на счету. Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Сейчас только что говорили, здесь звучала информация о том, что такое содействие оказывается. Но мало этого, не хватает этого нашим производителям.

Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. Сказали об этом – да, мы это делаем, [но] мало. Ярмарок, других торговых пространств должно быть больше, куда можно приехать и продать свою продукцию, – подчеркну, не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца.

Далее. Считаю необходимым принять дополнительные решения для поддержки модернизации аграрных предприятий, для их оснащения современной техникой.

Напомню, у нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья, об этом тоже говорили сегодня. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники, тоже упоминали, например для мелиорации.

В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 миллиардов рублей. Согласен с предложением увеличить объём этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные заводы – производители техники, оборудования – были загружены новыми заказами.

В этой связи отдельно хотел бы сказать про лизинг сельхозтехники. Как мы сегодня услышали, с апреля «Росагролизинг» установил специальные, более льготные условия по этому инструменту – с пониженной ставкой и отложенными платежами.

Чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий, хозяйств, предлагаю, точнее, соглашаюсь докапитализировать «Росагролизинг». Здесь, по-моему, шесть миллиардов называли, давайте эту цифру и затвердим, шесть миллиардов рублей, что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около полутора тысяч единиц техники.

И ещё. Для поддержки отечественных производителей сельхозмашин, оборудования, удобрений уже действует ряд инструментов, включая специальные инвестиционные контракты и программы повышения конкурентоспособности.

Тоже сегодня этот вопрос поднимался. Понимаю, что в нынешней ситуации инвестиционные планы машиностроителей, производителей удобрений, предприятий промышленности могут быть скорректированы, в том числе по объективным, не зависящим от них причинам – например из-за трудностей в работе поставщиков материалов, подрядчиков. В первом квартале это было особенно заметно.

Поэтому, согласен, для специальных инвестконтрактов и программ повышения конкурентоспособности перенести вправо, отодвинуть на более поздний срок выполнение инвестиционных обязательств бизнеса. Условия такой сдвижки нужно, конечно, проработать. Прошу Правительство это сделать совместно с отраслевыми объединениями и регионами.

В заключение хотел бы сказать следующее. Все наши решения по поддержке АПК, по сохранению его устойчивого, динамичного развития должны быть максимально содержательными и эффективными. Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно.

Фото TASS.ru