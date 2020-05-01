21-летний житель Чебоксар обвиняется в реабилитации нацизма

Хранил дома свастику…

По версии следствия, он разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий немецко-фашистских войск в период Второй мировой войны.

В ходе обыска по месту жительства молодого человека были найдены многочисленные предметы с нацистской символикой и изображениями свастики, в том числе копии предметов одежды немецко-фашистских войск, их медалей и атрибутики, а также литература экстремистского содержания.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию также подтверждается показаниями свидетелей, заключением комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы и другими доказательствами. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд республики.

В Следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что работа по расследованию уголовных дел о реабилитации нацизма — на фоне постоянных попыток извне переписать историю нашей страны — сегодня особенно важна и актуальна. Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Напомним, в прошлом году вынесен обвинительный приговор жителю Чебоксар, который разместил в одной из социальных сетей материал, направленный на реабилитацию идеологии германского нацизма. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в 150 тысяч рублей. В 2018 году реальный срок получил наемник одного из украинских националистических батальонов, размещавший в соцсетях материалы, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти.