За один день в ДТП пострадали трое детей

На автодороге «Сура» 28-летняя женщина, находившаяся за рулем «Фольксвагена-Пассата» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. И автоледи, и ее 9-летняя дочка с травмами были доставлены в больницу.

В Красноармейском районе в селе Караево местный житель, управлявший мотоблоком, из-за несоблюдения безопасного интервала врезался в газовую трубу. Вместе с папой в поездку отправилась 13-летняя дочка, после аварии ей потребовалась помощь медиков.

А в Чебоксарах во дворе дома по улице Николаева нетрезвый водитель «Лады Калины» совершил наезд на 6-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. С переломом ноги ребенок госпитализирован в республиканскую детскую больницу.

По данным фактам проводится проверка, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.