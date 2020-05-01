Носителей коронавируса стали чаще выявлять на ранних стадиях

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На еженедельном совещании врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Чувашии остается высоким. По состоянию на 17 мая с подтвержденным диагнозом в республике 1700 человек, выздоровевших — 559.

С одной стороны, цифры настораживают и заставляют быть предельно внимательными, сообщил Олег Николаев. С другой — выявление заболевания на ранней стадии позволяет не доводить пациентов до состояния, когда им может потребоваться серьезное лечение в стационаре с использованием специального медицинского оборудования.

«В целом ситуация находится под контролем. Но требует анализа и соответствующих мер», – подчеркнул Олег Николаев.

Опубликовано: 18 мая 2020 г.


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