В Чувашии взято около 35 тысяч тестов на коронавирус

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Открывая заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, Олег Николаев отметил, что о дальнейшем смягчении режима в регионе говорить пока преждевременно. 

«Эпидситуация в Чувашии нам не позволяет двигаться по режиму смягчения тех ограничительных мероприятий и режимов, которые нами были ранее введены. Считаю, что нам нужно занять более жесткую позицию по отношению к выполнению предписаний по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Прежде всего это касается ответственных должностных лиц и отдельных предприятий, которые должны обеспечивать соответствующие процедуры», — сказал он.

И в эту работу, по мнению Олега Николаева, должны активно включиться действующие депутаты.

«Очень мощные обороты набрало движение по поддержке населения — это волонтёрское, добровольческое движение, предприятия подключаются. Среди них есть и депутаты тоже. Я думаю, что депутатов в этом процессе могло бы быть и больше. Поэтому прошу эту работу проводить активно, и она должна быть разнонаправленная. Вам необходимо дать оценку деятельности ответственных лиц и активизировать процесс мониторинга исполнения принятых на оперативном штабе решений» — подчеркнул руководитель региона.

На данный момент в республике идет рост заболевших коронавирусной инфекцией. По данным министерства здравоохранения Чувашии, по состоянию на утро 15 мая под наблюдением находятся 1116 человек, изолированы в домашних условиях 218 человек, в стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией лежат 890 человек.

Для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией созданы все условия. Так, республика по запасу коечного фонда выполнила план на 206%, в то время как в ПФО в среднем этот показатель равен 151%. На данный момент развернуто 1257 коек для лечения пациентов.

Продолжается работа по тестированию жителей республики на коронавирус. На сегодняшний день выполнено почти 35 тысяч исследований. К этой работе подключилась лаборатория УФСИН России по Чувашской Республике.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Опубликовано: 15 мая 2020 г.


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