Не уволил сотрудников — получи деньги

Предприятиям помогут субсидии.

Российские организации и индивидуальные предприниматели получат от государства субсидии за сохранение рабочих мест. Относится это к тем из них, которые на 1 марта включены в реестр малого и среднего предпринимательства и входят в перечень пострадавших отраслей экономики.

Субсидия положена, объясняется на сайте Федеральной налоговой службы, если количество работников компании или предпринимателя в апреле и мае составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года. При этом организация или ИП не может находиться в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в их отношении не должно быть принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. Обязательные условия — отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам выше трех тысяч рублей, поданная в Пенсионный фонд отчетность СЗВ-М.

Субсидия для предприятий составит 12 тыс. 130 руб. за каждого работника, а для предпринимателей — по схеме «количество работников +1». Соответствующее заявление можно заполнить в личном кабинете юридического лица или ИП: на сайте Пенсионного фонда в разделе «Сервисы». Получить деньги можно за апрель (обратиться за выплатой надо до 1 июня) и за май (срок обращения — с 1 июня до 1 июля). Кстати, организации и индивидуальных предпринимателей Чувашии новая форма поддержки от государства очень заинтересовала — заявления на выплаты в налоговую поступают довольно активно.