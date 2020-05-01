Не уволил сотрудников — получи деньги

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Предприятиям помогут субсидии. 

Российские организации и индивидуальные предприниматели получат от государства субсидии за сохранение рабочих мест. Относится это к тем из них, которые на 1 марта включены в реестр малого и среднего предпринимательства и входят в перечень пострадавших отраслей экономики.

Субсидия положена, объясняется на сайте Федеральной налоговой службы, если количество работников компании или предпринимателя в апреле и мае составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года. При этом организация или ИП не может находиться в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в их отношении не должно быть принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. Обязательные условия — отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам выше трех тысяч рублей, поданная в Пенсионный фонд отчетность СЗВ-М.

Субсидия для предприятий составит 12 тыс. 130 руб. за каждого работника, а для предпринимателей — по схеме «количество работников +1». Соответствующее заявление можно заполнить в личном кабинете юридического лица или ИП: на сайте Пенсионного фонда в разделе «Сервисы». Получить деньги можно за апрель (обратиться за выплатой надо до 1 июня) и за май (срок обращения — с 1 июня до 1 июля). Кстати, организации и индивидуальных предпринимателей Чувашии новая форма поддержки от государства очень заинтересовала — заявления на выплаты в налоговую поступают довольно активно.

 

Опубликовано: 12 мая 2020 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Профсоюзные лидеры поведали о наболевшем
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.