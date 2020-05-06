В «Кванториуме» для нужд медиков производят защитные экраны для лица и держатели масок

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Захар Зонтов из Чебоксар в этом году оканчивает школу и планирует связать свое будущее с профессией инженера. Параллельно учебе занимается в детском технопарке «Кванториум» и не раз занимал призовые места на соревнованиях всероссийского уровня. Вместе с товарищами он разработал пластиковые держатели для медицинских масок, которые снимают нагрузку с ушей. Первые такие устройства уже переданы на станцию скорой медицинской помощи в Канаше.

Трудится парнишка, конечно, дистанционно. «Чувствую себя так, словно прикасаюсь к прекрасному, — говорит Захар. — Приятно делать что-то полезное, применяемое в жизни».

В мастерской «Hi Tech» технопарка «Кванториум» сейчас немноголюдно — только несколько сотрудников проводят видеоконсультации с подопечными. Педагог Алексей Казаков, наставник Захара, связывается с ребятами, настраивает 3D-принтеры и запускает их. «Идея не новая, но мы решили к ней присоединиться и доработать», — говорит он и с гордостью показывает результат общего труда, адаптеры для масок (их называют и так) разных цветов и форм.

В глаза бросается желтый держатель со стилизованным чувашским древом жизни в центре — такое устройство скорее подарочное, оно не слишком практичное и требует большого расхода пластика. В ряду держателей есть экземпляры изящные и более массивные (экспериментировали с необходимой минимальной толщиной), с разным количеством крючков всевозможной формы (чтобы не выскальзывали резинки от маски и не цеплялись волосы), есть даже женские держатели с отверстием для «хвоста». Разработчики остановились на адаптере из двух пятимиллиметровых полосок с четырьмя крючками, расположенными под углом в 10 градусов. Подобных простых держателей в мастерской могут напечатать до трехсот за день, причем есть тут и принтеры, на которых можно печатать биоразлагаемые устройства.

В соседнем кабинете детского технопарка тоже помогают медикам — здесь производят прозрачные защитные экраны, которые предотвращают попадание на лицо брызг. Как рассказала «СЧ» и.о. директора технопарка Мария Гришина, идея изготовления таких щитков возникла в Иваново, а потом распространилась по технопаркам всей страны. У нас разработку усовершенствовали и начали производить экраны не сборные, из двух частей, а цельные. Мощность лазерного гравера детского технопарка в Чебоксарах позволяет вырезать достаточное количество щитков — до ста за день. К тому же они многоразовые, выдерживают ультрафиолет и могут протираться спиртом.

Инициатива столичного «Кванторуима» нашла поддержку у обычных горожан и представителей бизнеса — к изготовлению средств защиты присоединился Центр прототипирования Чувашии. Другие предприятия обещают помочь с материалом для работы — ПЭТ пленкой. Несколько партий таких экранов уже попали в медучреждения Чебоксар, Канаша, Урмар.

 

Фото cap.ru:
Инженер Дмитрий Чеберев успевает и проводить консультации с воспитанниками «Кванториума», и загружать лазерный гравер.

Опубликовано: 7 мая 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.