В «Кванториуме» для нужд медиков производят защитные экраны для лица и держатели масок

Захар Зонтов из Чебоксар в этом году оканчивает школу и планирует связать свое будущее с профессией инженера. Параллельно учебе занимается в детском технопарке «Кванториум» и не раз занимал призовые места на соревнованиях всероссийского уровня. Вместе с товарищами он разработал пластиковые держатели для медицинских масок, которые снимают нагрузку с ушей. Первые такие устройства уже переданы на станцию скорой медицинской помощи в Канаше.

Трудится парнишка, конечно, дистанционно. «Чувствую себя так, словно прикасаюсь к прекрасному, — говорит Захар. — Приятно делать что-то полезное, применяемое в жизни».

В мастерской «Hi Tech» технопарка «Кванториум» сейчас немноголюдно — только несколько сотрудников проводят видеоконсультации с подопечными. Педагог Алексей Казаков, наставник Захара, связывается с ребятами, настраивает 3D-принтеры и запускает их. «Идея не новая, но мы решили к ней присоединиться и доработать», — говорит он и с гордостью показывает результат общего труда, адаптеры для масок (их называют и так) разных цветов и форм.

В глаза бросается желтый держатель со стилизованным чувашским древом жизни в центре — такое устройство скорее подарочное, оно не слишком практичное и требует большого расхода пластика. В ряду держателей есть экземпляры изящные и более массивные (экспериментировали с необходимой минимальной толщиной), с разным количеством крючков всевозможной формы (чтобы не выскальзывали резинки от маски и не цеплялись волосы), есть даже женские держатели с отверстием для «хвоста». Разработчики остановились на адаптере из двух пятимиллиметровых полосок с четырьмя крючками, расположенными под углом в 10 градусов. Подобных простых держателей в мастерской могут напечатать до трехсот за день, причем есть тут и принтеры, на которых можно печатать биоразлагаемые устройства.

В соседнем кабинете детского технопарка тоже помогают медикам — здесь производят прозрачные защитные экраны, которые предотвращают попадание на лицо брызг. Как рассказала «СЧ» и.о. директора технопарка Мария Гришина, идея изготовления таких щитков возникла в Иваново, а потом распространилась по технопаркам всей страны. У нас разработку усовершенствовали и начали производить экраны не сборные, из двух частей, а цельные. Мощность лазерного гравера детского технопарка в Чебоксарах позволяет вырезать достаточное количество щитков — до ста за день. К тому же они многоразовые, выдерживают ультрафиолет и могут протираться спиртом.

Инициатива столичного «Кванторуима» нашла поддержку у обычных горожан и представителей бизнеса — к изготовлению средств защиты присоединился Центр прототипирования Чувашии. Другие предприятия обещают помочь с материалом для работы — ПЭТ пленкой. Несколько партий таких экранов уже попали в медучреждения Чебоксар, Канаша, Урмар.

Фото cap.ru:

Инженер Дмитрий Чеберев успевает и проводить консультации с воспитанниками «Кванториума», и загружать лазерный гравер.