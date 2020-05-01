Учимся во время самоизоляции вместе с детьми

Откройте в себе исследователя

Учебный год для большинства школьников заканчивается раньше обычного. Одни родители, столкнувшись с тем, что дети не в состоянии учиться в изоляции без их помощи, вздыхают с облегчением, другие понимают, что доучиваться все-таки придется летом самостоятельно, потому что программа освоена не полностью. А все потому, что дистанционное обучение требует концентрации внимания, самодисциплины и желания получать новые знания. Но далеко не у всех школьников есть эти качества. Впрочем, они есть и не у всех родителей. Одно дело — помочь с уроками после школы, когда надо сделать «домашку», и совсем другое, когда надо, что называется, с нуля объяснить ребенку новую тему по предмету, который родители давно забыли. И тут ко многим приходит понимание, что речь идет не об учебе, а совсем о других, более глобальных вещах.

Решить сложную задачу

Однако одни довольно стойко переносят тяготы школьной повинности. И даже находят в этом удовольствие: «Надо же, какая физика интересная. И совсем несложная. Отчего я ее в школе не понимала?» — вопрошает одна из наших читательниц. Она нашла массу плюсов в самоизоляции. Выяснилось, что ее двое школьников накопили массу пробелов в знаниях, и теперь они вместе их ликвидируют. Но есть и другие родители, те, кому роль школьного учителя в тягость. По разным причинам: кто-то не помнит школьный курс, кто-то сам учился с двойки на тройку, но не рассказывает об этом своим детям, требуя от них пятерок. И ладно бы только уроки. Дети с родителями заперты целыми днями в замкнутом пространстве. Как не рассориться с детьми? Как найти с ними общий язык, что делать, если общаться становится сложно. Эти вопросы мы обсудили с педагогом-психологом Татьяной Удиной.

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ,

министр просвещения России: «Такая позиция может показаться спорной, я понимаю. Но учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет… Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки… Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников».

Для начала надо разобраться — к какому типу родителей вы относитесь? Это может оказаться для вас сложной задачей, но вы же никому об этом не расскажете. Оказывается, есть три типа родителей. Один тип — ответственные родители, другой — те, кому роль родителей нравится, но им не хватает опыта. А есть тип родителей, кому эта роль не нравится, потому что интересы лежат в другой плоскости, например, карьеры.

И это вовсе неплохо. Человек так устроен, что пока не попробует себя в том или ином качестве, он не знает, понравится ему это или нет. Вот ждали малыша, готовились к его рождению, а он подрос, и оказалось, что вашей энергии не хватает, чтобы заниматься с ним уроками, постоянно ему что-то объяснять. Пока обучением занимались учителя, а вы ходили на работу и с ним почти не виделись, это было незаметно. А вот в изоляции!..

Ищите помощь

Значит, надо подумать, как найти помощников, которые облегчат вам жизнь: например, репетитора, или привлечь бабушку, которой нравится учить уроки с внуками. Сейчас из-за карантина нет возможности нанять репетитора, зато есть смартфон или ноутбук, чтобы посмотреть интернет-уроки или начать заниматься с профессиональным педагогом онлайн.

Или бывает так, что мама с удовольствием помогает решать задачки, а папа раздражается на то, что его не понимают с лету. Значит, надо на семейном совете договориться и разделить обязанности. Мама объясняет правила русского языка до обеда, а папа после обеда рассказывает, как надо ловить рыбу, правильно отжиматься или делать из бумаги самолетики. Тут неважно, о чем вы будете говорить с ребенком, главное, чтобы вы слышали друг друга.

И помните, любой навык надо тренировать. Когда дочь с трудом решает примеры по математике, это не повод кричать на нее. Просто надо заняться тренировкой. Медленно и невыразительно читает сын? Не беда, каждый день читаете книжку вслух по абзацам: один он, второй вы. Заодно сами «прокачаете» этот навык: взрослые люди его часто утрачивают. Пишет слова с ошибками? Пишите каждое из них по нескольку раз правильно, рука запомнит нужный вариант.

Включаем любопытство

Если у вас уже совсем не осталось сил общаться, а такое тоже бывает, договоритесь, что будете разговаривать в определенное время в течение, скажем, получаса. В этот момент ваше чадо станет «журналистом» и сможет задать вам два или три вопроса. Например, о работе. Как вы стали специалистом, где и у кого учились, в чем сложности вашей работы. А на следующий день меняйтесь местами. Вы у ребенка возьмете интервью. Скорее всего, вы узнаете друг о друге много нового. А возможно, у вас проснется интерес друг к другу. Мы очень часто думаем, что прекрасно знаем своих родственников, но на деле выясняется, что это далеко не всегда так.

Есть и такой вариант: попробовать заняться чем-то абсолютно новым для всех вас. Например, представьте, что после карантина вы поедете отдыхать в другую страну. И прямо сейчас начните изучать иностранный язык, на котором там говорят, но который — это обязательно — никто из вас не знает. Тут у вас у всех будут равные позиции. Можно будет вставлять новые слова или фразы в разговор, не смущаясь, что на вас будут странно смотреть. Или попробуйте научиться делать рисунки карандашом.

В интернете масса уроков для начинающих. Свободного времени, когда ребенок захочет зависнуть в смартфоне или ныть, что ему скучно, будет значительно меньше, да и занятие это полезное. Нужно выбирать занятие, которое не требует покупки материалов. Вышивка или вязание тут могут не подойти, а вот оригами, складывание из бумаги фигурок — вполне доступно.

Громче — не значит понятнее

Но вернемся к урокам. Далеко не все из нас помнят школьную программу. Более того, сейчас решают задачи и делают упражнения по русскому совсем иначе, чем это делали 15 лет назад. Поэтому если от вас требуется что-то объяснить, не стройте из себя всезнайку. Честно говорите, что у вас была другая программа и вам нужно разобраться в материале.

Если вы объяснили раз, другой, а ребенок не понимает материал, не повышайте голос. Громче — не значит понятнее. Просто возьмите паузу. Во-первых, стоит разбить объяснение на более мелкие эпизоды и двигаться постепенно. Во-вторых, возможно, надо объяснять не от общего к частному, а от частного к общему. И поддерживайте школяра: «Вот этот момент ты понял, отдохни, через полчаса выполним следующий этап. У тебя получится».

Не исключено, что он не понимает материал, потому что не усвоил предыдущий. И нужно вернуться к нему, чтобы ликвидировать пробел. Старшеклассника можно попросить найти нужную тему в интернете, а самим просто посидеть рядом. Иногда этого достаточно, чтобы подросток сконцентрировался и увлекся уроком.

И каждому родителю нужно помнить, что карантин — это временно. Он закончится, дети опять будут проводить большую часть времени в школе, и выпадет ли вам еще раз такая возможность побыть вместе?

Фото с сайта gdb.rferl.org:

Роль учителя не каждому взрослому дается легко. Тут главное, помнить, что это не просто испытание — это возможность вместе с детьми (или внуками) брать новые высоты.