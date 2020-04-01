С 1 мая с направления Чебоксары — Новочебоксарск уходят маршуты 226, 337 и 270э

С 1 мая между Чебоксарами и Новочебоксарском прекратят курсировать микроавтобусы по маршрутам № 226, 270Э и 337. Действие свидетельств на право регулярных перевозок было выдано с нарушениями, без проведения открытых конкурсных процедур, поэтому Управление ФАС по Чувашии обязало Минтранс республики их отозвать. Как сообщили корреспонденту «СЧ» в министерстве, проблем с транспортным сообщением между двумя городами не будет, потому что упраздненные маршруты частично дублировались другими маршрутами, к тому же микроавтобусы с номером 337 выходили на линию крайне нерегулярно. В Минтрансе также напомнили, что по поручению врио Главы республики Олега Николаева в часы пик увеличено количество машин на маршрутах № 101С, 220, 234, 262, 270 и 331.