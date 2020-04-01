29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем государственных символов Чувашской Республики!

Этот праздник мы отмечаем 29 апреля – в день принятия Государственного герба, флага и гимна нашей республики.

Государственные символы олицетворяют многовековую историю региона. В этих нашли отражение самобытная культура и традиции нашего народа. Они сопровождает нас на всех важных событиях и торжествах, объединяя и вдохновляя на новые достижения и высоты.

Бережное и уважительное отношение к государственным символам – патриотический долг каждого жителя республики.

Пусть величие наших государственных символов крепнет в нашем ежедневном созидательном труде, и пусть в нашей жизни будет больше поводов для гордости за свой регион!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев
Опубликовано: 29 апреля 2020 г.


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