В Чувашию должны поступить более 150 аппаратов ИВЛ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом врио Главы республики Олег Николаев рассказал в рамках координационного совещания по борьбе с распространением COVID-19 под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Основное внимание в ходе совещания Игорь Комаров уделил ходу выполнения в регионах Поручения Президента Российской Федерации по развертыванию фонда больничных коек для пациентов с COVID-19.

Как отметил Олег Николаев, в настоящее время вопрос обеспечения медучреждений дополнительной медицинской техникой остается одним из самых актуальных. — В ближайшей перспективе мы ожидаем поступление в общей сложности более 150 аппаратов ИВЛ дополнительно. Все необходимые мероприятия по их закупке осуществлены. Контракты заключены, средства оплачены. Первую партию — 95 аппаратов, ожидаем в ближайшие дни, — отметил врио Главы Чувашии.

Опубликовано: 29 апреля 2020 г.


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