29 апреля Факультет энергетики и электротехники ЧГУ проведет День открытых дверей

Пятый День открытых дверей в апреле проведет Факультет энергетики и электротехники!

29 апреля в 16.00 в прямом эфире декан факультета, профессор Владимир Геннадьевич Ковалёв, расскажет о направлениях обучения, о том, какие специальности получают студенты и куда трудоустраиваются, а также ответит на вопросы зрителей. В трансляции удаленно примут участие студенты факультета и представитель компании — партнера вуза.

Для #ЧувГУ проведение онлайн-трансляций мероприятий уже стало привычным, в новом формате День открытых дверей пройдет с использованием уже накопленного опыта.

Приглашаем абитуриентов, их родителей и всех желающих 29 апреля в 16.00 присоединиться к прямому эфиру https://vk.com/chuvsu

Вопросы можно задавать здесь: https://forms.gle/xS6PDDXzbxtChHn86