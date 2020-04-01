Высший экономический совет разрабатывает пятилетнюю программу развития Чувашии

Видеоконференции становятся привычным форматом общения на правительственном уровне. Вот и очередное заседание Высшего экономического совета Чувашии, посвященное проекту пятилетней Комплексной программы социально-экономического развития региона, прошло в таком режиме.

«Это пока только предложения для обсуждения. А в июне мы уже должны выйти с конкретной программой, которая бы через рост экономики повысила качество жизни населения Чувашии», — открыл мероприятие врио Главы Чувашии Олег Николаев. И передал бразды правления председателю Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, председателю Высшего экономического совета ЧР Анатолию Аксакову со словами: «Ведите мероприятие, а я буду внимательно слушать и записывать».

Анатолий Геннадьевич посетовал на сложности, вызванные изолированностью из-за пандемии. Стали невозможны диалоги, которые собирались «вживую» вести разработчики программы, возглавляемые генеральным директором ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорем Меламедом, с руководителями предприятий, муниципалитетов, министерств и ведомств. Их общение тоже придется переводить в видеоформат. Не оправдали ожидания и представленные предприятиями и районами республики проекты, которые они собираются реализовывать: «В районах откликнулись, но отклики местечковые. В основном освещались вопросы, которые были в их компетенции. А надо, чтобы было комплексно».

А Игорь Меламед призвал к активности жителей республики, от которых поступила всего сотня с небольшим предложений. «В этом процессе не только представители бизнеса и власти должны участвовать, но и все население», — сказал он и ознакомил с проделанным анализом социально-экономического положения республики. Для тех, кто давно живет в Чувашии, его выкладки не явились открытием, но умело подкрепленные статистическими данными, они приобрели глубину и масштабность. Факт, что республика аграрная, заиграл по-новому в свете того, что на одного жителя Чувашии приходится 0,667 га сельхозугодий, это в 6 раз превосходит стандарт ООН по продовольственной безопасности. За стандарт же принят Китай с 0,115 га на человека.

Экономика республики охарактеризована как очень чувствительная к кризисам. В кризис 2009 года ее валовый региональный продукт пережил сильное падение, от которого до сих пор не смог оправиться — и по итогам 2018 года его объем составил только 95,4 проц. к уровню 2008 года. Тогда как Россия в целом, благодаря многим другим регионам, вышла на 113,6 проц.

Что касается демографического спада, то он наблюдается по всей России. «Этот отрицательный процесс будет продолжаться, — предрек Игорь Ильич. — Не от того, что плохо в республике, а от того, что, грубо говоря, рожать некому». Работать же надо над сдерживанием миграции. По данным группы Меламеда, сегодня 20 проц. трудоспособного населения Чувашии, не зарегистрированного в качестве безработных, платит налоги вне республики. За шесть последних лет из республики ушли, перерегистрировавшись в других регионах и там пополняя бюджеты, более 3000 юридических лиц, среди которых серьезные налогоплательщики. Эта перерегистрация во многом связана с излишним административным давлением на бизнес и «слишком большим вниманием» со стороны некоторых проверяющих структур — такой сделан вывод.

Игорь Меламед призвал поддержать местные предприятия, отдавая только им государственные, муниципальные заказы: «Есть такой индекс, забыл как он правильно называется. В общем, нарушение конкурентности. Так у нас Татарстан — на первом месте, его не больно-то интересует, чтобы поставщики, строители были со всей страны. Там под девяносто процентов заказов отдают своим, всячески их поддерживая. То же и в Чечне. И нам надо поддерживать своих. Сначала в период кризиса, а потом эту практику закрепить».

Проанализировав таким образом все отрасли, разработчики поставили всего две глобальные цели на пятилетку. Первая — выйти, в среднем, на 4 проц. по приросту валового регионального продукта. Вторая — добиться такого уровня жизни, чтобы, по словам докладчика, «население поверило, что здесь комфортно жить и работать, чтобы это стало мыслью самого населения». Для достижения этих целей много путей и условий — от приведения в порядок ливневой канализации в Чебоксарах до решения всех проблем, парализовавших работу Чебоксарского аэропорта.

Среди наиважнейших — создание серьезного, «раскрученного» бренда Чувашии. В этом качестве Игорь Ильич видит чувашские пищевые продукты — «чистые, свободные от всяких там генномодифицированных и прочих гадостей», которые были бы популярны по всей России. Хотя брендом может быть и что-то из электротехники, но не узконаправленные электрощиты и иже с ними, что в наших домах и квартирах не применяется, а «грубо говоря, нужна лампочка, чтобы человек знал — это лампочка из Чувашии».

Усилив роль местных вузов, хорошо бы создать научный центр электротехники, высокотехнологичной медицины, сельскохозяйственного направления с акцентом на потребности республики. А противостоять кризисам поможет другой центр (с участием приглашенных специалистов), который бы мог кризисы предсказывать и советовать, как их нейтрализовать. «Понимаю, что ответов на это сегодня ни у никого нет, — прокомментировал Игорь Ильич такие задумки, — но двигаться в этом направлении надо, этому все научились».

Ну а ближайшую перспективу обрисовал Анатолий Аксаков, сообщивший о состоявшихся переговорах с представителями компании «Яндекс», которая хочет реализовать в Чувашии ряд проектов. Также намечены переговоры с другой известной компанией (она не называлась), готовой инвестировать в крепнущий при всеобщей изоляции бизнес, связанный с доставкой пищевых полуфабрикатов на дом.

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«Меня порадовала, что многие решения, которые мы уже приняли для себя как задачи, совпадают с экономическими выкладками. А значит, мы находимся на правильном пути», — сказал Олег Николаев.