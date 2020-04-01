Олег Николаев: Чувашия готова предоставить максимально возможные преференции для создания нового производства тракторов

Об этом врио Главы Чувашии заявил на сегодняшнем рабочем совещании в режиме видеоконференции по вопросам организации в республике производства тракторов малой и средней мощности. В нем участвовали зам. министра промышленности и торговли России Александр Морозов, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, генеральный директор ООО «МИГ «КТЗ» Андрей Водопьянов, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, обсуждались этапы совместной работы, разработан примерный план по подготовке специального инвестиционного контракта по созданию нового производства.

Две недели назад данная перспектива уже обсуждалась на совещании в режиме ВКС с участием представителей федеральных министерств промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства, состоявшемся по инициативе Анатолия Аксакова. Как сказал на том совещании врио Главы Чувашии, республика крайне заинтересована в реализации такого проекта на территории региона. Здесь имеется необходимая инфраструктура — от производственных мощностей до отлаженной системы подготовки специалистов высшего и среднего профессионального образования.

Вопрос о создании нового производства прорабатывается в рамках задач, поставленных правительством страны по развитию отечественных технологий и компетенций в области сельскохозяйственной техники малой и средней мощности. В том числе на площадях Концерна «Тракторные заводы». В ходе нынешнего совещания рассматривались возможные меры господдержки, локализации производственных процессов, окупаемость проекта. По словам Александра Морозова, правительство готово обеспечить ряд мер поддержки производителю современной платформы универсальных тракторов мощностью двигателя от 40 до 130 лошадиных сил. Но при условии обеспечения возможности беспилотного управления и соблюдения экологичности двигателя 3 класса и выше.

Олег Николаев, в свою очередь, выразил готовность оказать максимальное содействие, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки и в комфортных условиях. «Все преференции устанавливаются на самых низких позициях, которые нам предоставляет Налоговый кодекс РФ: нулевая ставка по налогу на прибыль, 0,1% — по налогу на имущество и 0,1% — по налогу на землю», — добавил врио Главы.

Особо было отмечено, что система профобразования в республике не просто сохранилась, но и существенно модернизирована. Она во многом ориентирована на нужды тракторного завода, имеет хорошие компетенции с точки зрения подготовки специалистов на уровне, которого требуют современный рынок. Не случайно многие соревнования в рамках движения «Worldskills» проводятся на территории Чувашии.

«Те специалисты и профессионалы, которые приезжают к нам, высоко оценивают оборудование на площадках среднего профобразования, обеспечивающее подготовку специалистов по тем компетенциям, которые нужны для организации этого проекта», — сказал Олег Николаев.