Жительница Шумерли в суде добилась отмены незаконного протокола собрания жильцов

Для кворума не хватило метров

Бывает, что и один собственник многоквартирного дома «в поле воин», если он хоть немного сведущ в законах и не опасается встать на пути управляющей компании.

А управляют нами разные организации, среди которых немало желающих преступить закон ради достижения цели, в основном денежной. К примеру, Шумерлинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Валентины Николаевой (персональные данные изменены) к ООО «УК «СУ-8» о признании недействительным решения собственников многоквартирного жилого дома.

Обращаясь в суд, Николаева мотивировала свои требования тем, что общее собрание, состоявшееся по инициативе УК, проведено с грубыми нарушениями. Сообщений о его проведении большинство собственников квартир не получали. Соответственно, не знали о повестке дня, форме, дате и месте проведения собрания. В нарушении части 3 статьи 46 Жилищного кодекса РФ принятое решение и итоги голосования не были доведены до сведения собственников МКД. В протоколе нет решения, как сообщить им об итогах голосования.

Сама Николаева узнала о нарушениях, когда получила очередной платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг, из которого следовало, что теперь придется платить больше за содержание жилья. Между тем многие собственники голосовали против увеличения размера платы за эту услугу. Однако в протоколе собрания указано, что решение принято единогласно, против и воздержавшихся нет…

Перечень странностей можно продолжить. Протокол общего собрания подписан директором УК (председатель собрания) и бухгалтером этой организации, а они оба не являются собственниками помещений в доме. Зато нет подписей членов счетной комиссии, они вообще не избирались, подсчет голосов проводился работниками управляющей организации, собственники помещений к подсчету голосов допущены не были.

В дополнении к исковому заявлению Николаева просила признать решения собрания незаконными и по причине отсутствия кворума. И привела аргументы. При подсчете голосов учитывалась общая площадь квартиры, умноженная на количество собственников, а не доля площади, приходящейся на каждого из сособственников. В результате была излишне учтена площадь квартир. Общая площадь, принадлежащая собственникам помещений, принявшим участие в голосовании, составляет 40,97% от их общего количества, что меньше необходимого для наличия кворума.

По Жилищному кодексу РФ, собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать решение, принятое общим собранием с нарушением требований закона. Для этого отводится полгода с момента, как собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло причинение убытков указанному собственнику.

В этой истории «темных углов» оказалось достаточно. По закону общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирного дома. Оно может проводиться в форме очно-заочного голосования, разумеется, с доведением принятых решений в установленный срок до всех собственников. И, конечно, должен быть кворум – если в собрании участвовали собственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов от их общего числа. При ином раскладе решение собрания ничтожно.

Таковым суд признал по иску Николаевой и решение общего собрания, проведенного по инициативе УК в Шумерле. Ответчик не представил доказательств, что собрание было проведено с соблюдением всех законодательных требований.