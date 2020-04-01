Минпромторг включил в перечень системообразующих предприятий страны 4 предприятия из Чувашии

ООО «Хевел», АО НПК «ЭЛАРА» и АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» включены в список группы энергомашиностроения, кабельной и электротехнической промышленности, ПАО «Химпром» — в группе химической промышленности.

Перечень размещен на сайте Минпромторга России. Сформирован он Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В список вошли 246 организаций из 15 различных отраслей. Критериями при отборе таких предприятий являются, в частности, оказание существенного влияния на развитие региона, осуществление деятельности по эксплуатации критической инфраструктуры, разработка и внедрение критических технологий, обеспечение информационной безопасности и ряд других. В том числе доминирующее положение организации на рынке определенного товара.