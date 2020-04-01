…И ворвались в Берлин!

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Как долго, бесконечно долго ждала страна этих слов! Бойцы клялись дойти до Берлина в письмах домой своим матерям, женам и суженым, клялись при получении гвардейских знамен, клялись у могил своих боевых товарищей. Еще предстояло дом за домом, улица за улицей, квартал за кварталом очищать город от фашистской нечисти. Еще предстояло потерять в этих последних боях своих лучших боевых друзей. Но это долгожданное событие стало явью — мы ворвались в Берлин, в самое логово ненавистного врага.

21 апреля 1945 г., суббота. До Победы — 18 дней.

В этот день совершил подвиг старший радиотелеграфист 4 батареи 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской бригады РГК старший сержант Степан Алексеевич Дурынин из села Ряпино Порецкого района. При прорыве обороны противника на реке Одер 21 апреля 1945 г. с командиром отделения радио и с пехотой он форсировал водный рубеж под ружейно-пулеметным огнем противника. При форсировании реки в болоте заметил раненого пехотинца и под сильным огнем на себе его вытащил. Заслуженная награда — медаль «За отвагу».

А другой связист из того же полка — телефонист батареи управления красноармеец Дмитрий Захарович Морозов под сильным огнем проложил линию связи через Одер и поправил четыре повреждения на линии. Уроженец деревни Кошки Красноармейского района тоже был награжден медалью «За отвагу».

Гвардии старший сержант технической службы Николай Лазаревич Овсянкин из села Дурасовка (ныне Октябрьское) Порецкого района, механик по приборам и кислородному оборудованию 13-го гвардейского бомбардировочного полка награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он, «участвуя в Отечественной войне на 1-м и 4-м Украинских фронтах, обслужил 410 боевых самолето-вылетов, не имея отказов материальной части авиаприборов и кислородного оборудования».

В передовице газеты «Красная Чувашия» нельзя не заметить лозунг «Благоустроим города и районные центры». За годы войны резко изменились многие города Чувашии, они стали крупными промышленными центрами. Упоминая об увеличении бюджетных расходов на благоустройство, газета приводит десятки примеров сильного обветшания и райцентров республики, и ее столицы.

22 апреля 1945 г., воскресенье. До Победы — 17 дней.

Орудийный номер 2-й батареи 1-го дивизиона 21-го армейского пушечного артиллерийского полка ефрейтор Виссарион Иванович Никифоров из села Ходары Шумерлинского района получил медаль «За отвагу». В боях за город Нарва, будучи ранен, он подавил пулеметную точку противника, тем самым дав возможность нашим частям занять вражеские траншеи.

Вычислитель 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й копусной артиллерийской бригады РГК сержант Никифор Егорович Анисимов из села Большая Таяба Яльчикского района при подготовке к прорыву обороны немцев на реке Одер разведал и засек две артиллерийские батареи и наблюдательный пункт. Он подготовил точные исходные данные по целям, в результате чего батарея противника была подавлена. Во время контратаки немцев из района Шиллерсдорф 22 апреля 1945 года подготовил точные данные по засеченной батарее, которая была уничтожена. Награда — медаль «За отвагу».

23 апреля 1945 г., понедельник. До Победы — 16 дней.

«23.4.45 года в р-не Пренден вывез из под обстрела противника 2-х тяжело раненых бойцов и своевременно доставил их в госпиталь, чем способствовал быстрейшему оказанию помощи раненым» шофер санитарной машины 19-го гвардейского минометного полка гвардии красноармеец Иван Яковлевич Едельсков из Шумерлинского района, за что 4 мая был удостоен медали «За боевые заслуги».

«При преследовании противника в районе Реда 17.3.1945 года огнем из противотанкового ружья подавил огонь пулемета противника, мешавший продвижению нашего подразделения», и получил за это 23 апреля медаль «За отвагу» номер ружья 24-го гвардейского стрелкового полка 10–й гвардейской стрелковой дивизии 19-й армии 2-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Анатолий Селиванович Максимов из Красночетайского района.

Красноармеец Михаил Назарович Назаров из Урмарского района, понтонер 1-го батальона 7-го отдельного моторизованного понтонно-мостового полка, заслужил медаль «За боевые заслуги» за то, что во время паромной переправы танков через реку Висла отлично выполнял задание по расчистке пристаней от скопления льда».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперед от 60 до 100 километров, овладели городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панкоф, Фридрихсфельде, Карлхорст, Кепеник и ворвались в столицу Германии Берлин… Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке Нейсе, продвинулись вперед от 80 до 160 километров… и ворвались с юга в столицу Германии Берлин. Одновременно на Дрезденском направлении войска фронта… вышли на реку Эльба северо-западнее Дрездена. На территории Чехословакии юго-западнее Годонина войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город Микулов…

24 апреля 1945 г., вторник. До Победы — 15 дней.

«При разгроме Восточно-Прусской группировки немцев тов. Александров благодаря отличному знанию своего дела всегда обеспечивал батарею бесперебойной радиосвязью. В бою вел себя мужественно и смело, подавал пример товарищам. Во время боевых действий в Вос-точной Пруссии проявил себя самоотверженным воином» — такую высокую боевую характеристику получил радиотелеграфист 20-го пушечного артиллерийского полка Василий Александрович Александров из Урмарского района. 24 апреля он был ранен. 26 мая 1945 г. командование отметило его медалью «За отвагу».

«24.4.45 г. при выполнении боевой задачи в районе залива Фриш-Гаф на машине разведки был обстрелян из засады немецкими автоматчиками. От зажигательной пули загорелась машина. Тов. Павлов потушил пожар и вывел машину в беопасное место. Вверенная ему машина всегда находится в отличном состоянии, технически исправна» — эти слова из приказа по 6-му гвардейскому минометному полку гвардейских минометных частей 3-го Белорусского фронта от 23 мая 1945 г. о награждении медалью «За отвагу» шофера транспортной машины 3-го дивизиона гвардии ефрейтора Александра Павловича Павлова. Он — уроженец деревни Новые Челкасы Канашского района.

Медаль «За боевые заслуги» получил санитарный инструктор взвода управления 2-го дивизиона 21-го армейского пушечного артиллерийского полка старший сержант Петр Родионович Ванюшкин из Моргаушского района — в ходе боев за Псков он продолжал оказывать помощь раненым бойцам и командирам, будучи ранен сам.

Такую же медаль получил его земляк по району шофер этого же полка красноармеец Владимир Николаевич Николаев. В боях за город Нарва, будучи ранен, огнем своего пулемета он уничтожил прислугу пулемета противника и дал возможность продвигаться нашим передовым пехотным подразделениям.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта форсировали реку Даме и заняли пригороды Адлерсхоф, Рудов, Альт-Глиникке, Бонсдорф, где соединились с наступающими с юга войсками 1-го Украинского фронта. Одновременно войска фронта вели уличные бои в северной и восточной части Берлина, заняв при этом городские районы Тегель, Витенау, Рейникендорф, Силезский вокзал и городские кварталы, расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала. Южнее Франкфурта-на-Одере войска фронта овладели городами Фюрстенберг и Губен. Войска 1-го Украинского фронта с боями заняли в южной части Берлина городские районы Мариендорф, Ланквиц, Осдорф, Штансдорф и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта, форсировавшими реку Даме юго-восточнее Берлина. На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. 24 апреля «Красная Чувашия» поместила интересное для сегодняшнего читателя объявление: «Чувашской нефтяной экспедиции требуются на постоянную работу: опытный главный бухгалтер, топографы, управделами, машинистка, шоферы на грузовую автомашину, буровые мастера и старшие буровые рабочие на колонковое и ручное бурение, мотористы для обслуживания двигателей внутреннего сгорания, плотники, токари, слесари и чернорабочие».

25 апреля 1945 г., среда. До Победы — 15 дней.

Ездовой хозяйственного взвода 7-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии красноармеец Давид Прокопович Проклов из села Троицкое Вурнарского района «в боях по форсированию р. Эльба 25.4.45 года под сильным артиллерийским огнем противника сумел переправить бричку с продовольствием на западный берег реки, сохранив лошадей, чем обеспечил личный состав полка продовольствием во время сильных боев». За это 15 мая он отмечен медалью «За боевые заслуги».

Орудийный номер 10-го отдельного гвардейского минометного полка 1-го Белорусского фронта гвардии рядовой Федор Ильич Дозоров из деревни Байдеряково Яльчикского района «25.04.45 г. в боях по ликвидации окруженной группировки в районе Ю-В Берлина, невзирая на огонь противника, продолжал заряжать свою установку, воодушевляя своим личным примером остальных бойцов, чем способствовал лучшему выполнению боевой задачи батареей», за что на следующий день после окончания войны был награжден медалью «За отвагу».

«В боях в районе с. Лаубах 25 апреля 1945 года под артминометным огнем противника оказал помощь раненому гвардейцу, вынес его в безопасное место и принял меры к эвакуации в госпиталь» санинструктор 1-й батареи 1-го отдельного гвардейского минометного полка гвардии младший сержант Алексей Дмитриевич Дмитриев из деревни Тренькино Моргаушского района. За этот подвиг нашего земляка командование отметило медалью «За отвагу».

Свой героический подвиг совершил в этот день наводчик 2-й батареи 386-го ордена Кутузова истребительно-артиллерийского полка 26-й Одерской отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК младший сержант Николай Герасимович Васильев, призванный Чебоксарским РВК 13.12.1943 г. «Тов. Васильев 25 (дата неразб. — Авт.) апреля 1945 года в районе Дойсдорф с марша на виду у противника развернул орудие в боевой порядок и первым открыл огонь по наступающим 20 танкам, бронетранспортерам и до 2-х батальонов пехоты. 10 осколочных снарядов, пущенных умелой наводкой, приостановили атаку. Немцы пустили во фланг орудию 5 бронетранспортеров с автоматчиками. Тов. Васильев, проявляя железную волю, пропустил бронетранспортеры на 100 метров, в упор расстрелял их. Сразу загорелось три транспортера, два других пытались скрыться, но были подбиты меткими выстрелами Васильева.

Противник, пытаясь прорвать кольцо окружения, предпринял атаку с левого фланга, пустив на орудие 10 бронетранспортеров и 10 танков. Васильев и на этот раз подпускает их на близкое расстояние, метким огнем зажигает три танка и 6 бронетранспортеров. На поле боя осталось до 100 трупов немецких солдат и офицеров. Благодаря исключительному мужеству и геройству наводчика Васильева все попытки врага выйти из окружения не имели успеха.

За проявленные доблесть и геройство в борьбе с немецкими захватчиками тов. Васильев достоин присвоения высшей правительственной награды — звания «Герой Советского Союза».

Приказом командующего артиллерией 1-го Украинского фронта от 16.06.1945 г. младший сержант Васильев награжден орденом Красного Знамени.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 3-го Белорусского фронта 25 апреля овладели последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью Пиллау — крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море… Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение Берлина. В ходе боев войска 1-го Белорусского фронта овладели городами Эльшталь, Рорбек, Марквардт и заняли пригороды Берлина: Фалькензее, Фалькенхаген, Лагердебериц.

26 апреля 1945 г., четверг. До Победы — 13 дней.

Гвардии рядовой Сергей Григорьевич Юрзуков из деревни Новые Айбеси Алатырского района, ездовой 21-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта, «во время ожесточенного боя 26.4.45 г. за д. Шенец при недостатке боеприпасов…, под сильным обстрелом противника ездил по передовой и собирал фауст-патроны, чем обеспечивал отражение контратак противника». 22 мая награжден медалью «За отвагу».

Инструктор санитарного батальона 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта гвардии сержант Антип Иванович Щербаков из деревни Рыкакасы Моргаушского района 28 апреля награжден медалью «За отвагу» за то, что он «26.4.1945 г. под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника вынес с поля боя и оказал первую медицинскую помощь 7 бойцам и одному офицеру».

Гвардии красноармеец Александр Степанович Степанов из Вурнарского района воевал в составе 23-го гвардейского минометного полка в должности топовычислителя 3-го дивизиона. «В бою 26.4.45 г. в р-не Бреслау в течение 5 часов под обстрелом противника непрерывно вел наблюдение с ПНП. По его целеуказанию было произведено 2 батарейных залпа, в результате которых возникло 3 очага пожара, наша пехота продвинулась вперед. Продолжал наблюдение, пока не был ранен». На следующий день после Победы награжден медалью «За отвагу».

27 апреля 1945 г., пятница. До Победы — 12 дней.

В этот день в бою на подступах к Берлину был смертельно ранен гвардии майор Алексей Тимофеевич Якунин из села Чиганары Ядринского района. События того далекого от нас дня лучше всего описывает наградной лист с представлением гвардии майора к званию Героя Советского Союза:

«…26 апреля 1945 года при штурме гор. Ратенов тов. Якунин, находясь в боевых порядках эскадронов, своим личным примером отваги и мужества воодушевлял личный состав на подвиги, непосредственно сам участвовал в ожесточенных схватках уличного боя.

В ходе боя 3-й эскадрон был отрезан от главных сил полка и в течение двух суток вел бои в окружении. В этом эскадроне находился и лично участвовал в бою тов. Якунин. Для успешного выполнения приказа командования в окружении тов. Якунин проводил с каждым бойцом, сержантом и офицером беседы, рассказывая им о сложностях боя в окружении, всех коммунистов расставил по рассчетам и отделениям, чем и помог эскадрону успешно вести бой в окружении. На другие сутки эскадрон, прорвав кольцо окружения, присоединился к главным силам полка, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике. Лично сам тов. Якунин из своего автомата уничтожил до 40 солдат и офицеров противника в уличном бою в окружении. В ходе боя тов. Якунин был смертельно ранен и погиб на боевом посту, как верный, отважный и мужественный патриот родины.

За проявленное мужество, отвагу и геройство в боях, за личное участие в бою тов. Якунин достоин правительственной награды — присвоения звания «Герой Советского Союза» (посмертно)». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 г. майору Якунину Алексею Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен в г. Ландсберг (Германия).

Орудийный номер 2-го дивизиона 8-го гвардейского минометного полка гвардии сержант Николай Николаевич Николаев из деревни Юманзары Канашского района «27.4.45 г. в районе Бризен, когда окруженная вражеская группировка пыталась прорваться на запад, участвовал в отражении атаки на расположении дивизиона, из личного оружия уничтожил 2 и взял в плен 3 немецких солдат». За это гвардии сержант Николаев удостоен медали «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 27 апреля овладели городами Ратенов, Шпандау, Потсдам — важными узлами дорог и мощными опорными пунктами обороны немцев в центральной Германии. Одновременно войска фронта продолжали уличные бои в Берлине и заняли городские районы Нейкелльн, Темпельхоф и аэропорт Темпельхоф. В боях за 26 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен более 8500 немецких солдат и офицеров…

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фотохроника

25 апреля 1945 года в 13.30 по московскому времени в районе г. Торгау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. «В передовых частях 1-й американской армии оказались люди, знающие русский язык, — сообщала газета «Известия». — Они поддерживали связь с нашими радистами, передавая им привет от американцев, сообщая о том, что во всех частях 1-й американской армии с волнением ждут встречи с Красной Армией.