За неделю Чувашия экспортировала продукцию АПК почти на 600 тысяч долларов

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За последнюю полную неделю марта, с 23 по 29 число, Чувашия отправила на экспорт продукцию агропромышленного комплекса на 593,6 тыс. долларов США. Это максимальный недельный уровень с начала 2020 года, сообщает Минсельхоз республики со ссылкой на Чувашский филиал ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Чуть более половины экспорта, на сумму 320,9 тыс. долларов, пришлось на хлеб и мучные кондитерские изделия. Это четвертое место среди регионов России. «В Чувашии на хлеб и мучные кондитерские изделия традиционно приходятся наибольшие объемы агроэкспорта. По итогам 2019 года регион вошел в топ-10 субъектов по экспорту данной продукции с объемом 10,3 млн долларов (с учетом торговли с ЕАЭС), что составляет 38,7% от всей экспортированной продукции», — отмечают эксперты Чувашского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики».

В этом году начались поставки за рубеж мяса птицы из Чувашии: за ту же неделю, с 23 по 29 марта птицеводы экспортировали продукцию на 103,6 тыс. долларов. Кроме того, в списке отправленных за границу товаров шоколад (на 81,5 тыс. долларов), масличные семена и плоды (40,9 тыс. долларов), кондитерские изделия из сахара (37,2 тыс. долларов), жмыхи (9,5 тыс. долларов).

Главным направлением чувашского экспорта за неделю стал Китай: на долю этой страны приходится 70,3% от общего объема поставок. Кстати, в последние годы именно Китай лидирует среди стран-импортеров продукции АПК из Чувашии. В 2019 году в Поднебесную было вывезено продукции на 9,7 млн долларов США — это 36,6% от общего объема агроэкспорта региона.

Среди покупателей продовольственных товаров Чувашии в марте были также Украина, США, Бельгия, Германия, Канада и другие страны.

Опубликовано: 21 апреля 2020 г.


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