Перспективные предприятия получат приоритетную поддержку, а многодетные семьи — увеличенный маткапитал

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На внеочередном заседании правительства республики принят ряд постановлений, предусматривающих поддержку пострадавших отраслей и предприятий в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как сказал врио Главы республики Олег Николаев, данные меры — как на федеральном, так и на региональном уровне — направлены, прежде всего, на сохранение кадрового состава предприятий. Президент страны вынес решение предоставить даже прямые субсидии на обеспечение выплаты заработной платы предприятиям, исходя из официальной, «белой» численности их персонала, с которой отчисляется НДФЛ. Приоритет в поддержке отдается тем, кто не просто хочет выжить в сложившейся обстановке, но и намерен развиваться дальше на основе новых инвестиций, отметил врио Главы.

Проектом постановления, озвученным вице-премьером — и.о. министра финансов Михаилом Ноздряковым, предложен ряд поправок в закон о вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством РФ к ведению субъектов федерации. В частности, для налогоплательщиков, работающих «на упрощенке», предлагается установить самые минимальные ставки — от 1 до 5%, в зависимости от вида субъекта. Предполагается также ввести льготную — 0,3% — ставку по налогу на имущество для организаций, расположенных на селе.

Для соблюдения равенства налогообложения для схожих объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц проектом закона предлагается отменить ограничение по площади объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости имущества, в отношении административно-деловых и торговых центров и помещений в них, нежилых помещений, назначение которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для указанных целей. Пре-дусмотрен и ряд других налоговых преференций.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин внес проект постановления о предоставлении отсрочки (освобождения от уплаты) арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, заключенным до введения режима повышенной готовности. Арендаторам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр, будет предоставлена отсрочка арендной платы за апрель — июнь 2020 года. А арендаторы, вошедшие в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, будут полностью освобождены от нее.
Принято также постановление о мерах поддержки автономных и бюджетных учреждений республики в связи с введением ограничительных мер.

Размер республиканского материнского (семейного) капитала увеличивается со 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Проект соответствующей поправки в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» был одобрен на заседании правительства.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
врио Главы Чувашии:
«Появляется абсолютно новая форма поддержки семей с детьми на уровне республики. Часть средств из регионального материнского капитала они могут получить единовременно и использовать на то, что нужно семье в текущий момент. Такой формы поддержки не было, о ней много говорилось. И вот сейчас мы утверждаем законопроект на уровне Кабинета министров и направляем его в Государственный Совет для принятия».

Данный вид помощи полагается малоимущим семьям при рождении третьего или последующего ребенка, напомнила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Сумма капитала оставалась неизменной с 2012 года, и ее увеличение стало одной из мер усиления социальной поддержки в республике, инициированного врио Главы Олегом Николаевым. При этом увеличенную выплату после принятия закона семья сможет получить, если не использовала капитал до 1 января 2020 года. Всего в республиканском бюджете на данные расходы с учетом увеличения капитала предусмотрено 189,3 млн рублей.

Расширен перечень направлений использования маткапитала. Помимо улучшения жилищных условий, получения образования, реабилитации детей-инвалидов, единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей после рождения третьего и последующего ребенка можно будет использовать по своему усмотрению, в том числе на текущие нужды.

«Мы приняли ряд важных и нужных решений, — резюмировал Олег Николаев. — Но, как наверняка покажет время, их окажется все же недостаточно. Будут дополнительные меры, мы их будем обсуждать и реализовывать».

Опубликовано: 21 апреля 2020 г.


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