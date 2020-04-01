ВТБ в Чувашии выдал первую ипотеку под 6,5%

ВТБ в Чувашской республике выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Чебоксарах, клиент приобрел квартиру стоимостью 3 млн рублей у застройщика ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой» в жилом комплекса «Олимп».

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«Оперативно реагируя на все изменения рынка, ВТБ одним из первых в регионе выдал льготную ипотеку в рамках новой программы госсубсидирования. Программа позволит реализовать отложенный спрос населения на приобретение недвижимости и поддержит строительную отрасль региона», — отметил Константин Киргизов, управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике.

По итогам первого квартала кредитный портфель банка в регионе в сегменте жилищных кредитов вырос на 9% – до 8,2 млрд рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на 69% – до 1,2 млрд рублей.