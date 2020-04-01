16 студентов из Чувашии стали дипломантами всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Республика богата талантами, но с ними надо работать

«Я — профессионал» — это всероссийская образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Задания составлены так, чтобы участники могли показать не только теоретическую подготовку, но, прежде всего, прикладные профессиональные компетенции. В этом году вузы Чувашии добились заметного успеха — по итогам заключительного тура олимпиады республика впервые вошла в топ-30 регионов. Дипломантами стали 16 наших студентов, из них 11 представляют Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

«Руководство нашего вуза в октябре поставило задачу: определить ряд прорывных направлений, по которым мы можем подготовить призеров. В результате были выбраны направления в области энергетики, материаловедения, строительства, языкознания, экономики и стоматологии, — говорит руководитель Центра по работе с одаренной молодежью университета Дарья Троешестова. — Совместно с факультетами сделали сетку дополнительных занятий, и результаты налицо: по всем этим направлениям наши студенты стали призерами олимпиады «Я — профессионал»! Это еще раз говорит о том, что с талантами надо работать, они сами по себе ниоткуда не берутся. Мы их выращиваем, создаем все условия для их развития».

С самой лучшей стороны показал себя на олимпиаде студент четвертого курса факультета энергетики и электротехники Константин Григорьев. Он стал победителем сразу в двух направлениях — «Автоматика и электроника» и «Электроэнергетика». Такой результат показали лишь несколько человек, а ведь участие в олимпиаде приняли более 88 тысяч студентов со всей страны. Больше того, в отборочном этапе Константин участвовал по двадцати направлениям олимпиады (всего их в этот раз было 68), в заключительный тур прошел по девяти из них, но в финале решил выбрать три — чтобы уделить подготовке максимум внимания.

МАКСИМ МИНИН, студент 4 курса стройфака ЧГУ, призер олимпиады по направлению «Строительство»: «Люблю изучать программы и создавать в них различные здания и сооружения. Порой даже такие, которые невозможно построить в жизни. Самое приятное в этом процессе — визуализация мыслей. Опять же, творческая деятельность. Здесь — и в учебе, и в общественной жизни — кипят идеи, креатив». ТАТЬЯНА ЛУКОЯНОВА, студентка 2 курса машфака ЧГУ, призер олимпиады по направлению «Материаловедение и технологии материалов»: «В каждом этапе олимпиады я узнала много нового, но больше всего меня впечатлил второй тур олимпиады. Такие задания, где нужно умело использовать огромное количество информации, оперировать ими для получения результата, очень хорошо формируют сознание и образное мышление человека. Я очень благодарна своим преподавателям за все, что знаю по материаловедению. Про себя могу сказать, что получению призового места поспособствовали хорошая память, упорство и умение сохранять спокойствие в любой ситуации, особенно, когда заканчивается время на решение заданий».

Кстати, Константин впервые появился в вузе задолго до того, как стал студентом. Он познакомился с ЧГУ благодаря Дарье Троешестовой, которая много работает с талантливыми школьниками. Так ее подопечным стал и Костя, учащийся Шибылгинской школы Канашского района. В 11 классе он попал в число призеров олимпиады для школьников и его зачислили в вуз. И вот сегодня Константин — победитель всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

«Дипломантами олимпиады стали студенты из 70 российских регионов. Это подтверждает, что страна богата талантами, и добиться хороших результатов можно не уезжая за тысячи километров от родного города… Наша главная задача — помочь начинающим специалистам заявить о себе, реализоваться в выбранной профессии», — говорит генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

…Впереди у призеров и победителей олимпиады стажировки в крупнейших отечественных компаниях, возможность обучения в магистратурах или аспирантурах ведущих российских вузов. А знания, необходимые для настоящего профессионала, они уже получили или еще получают в стенах родного вуза.

МЕЖДУ ТЕМ

Место в науке и образовании

Международная исследовательская организация SCimago, базирующаяся в Испании, опубликовала очередной ежегодный рейтинг научно-исследовательских организаций мира SCImago 2020. В этом рейтинге ЧГУ имени И.Н. Ульянова занял 837 место среди более 7 тысяч научных и образовательных учреждений мира и 64 позицию среди 136 российских вузов.

SCImago — это рейтинг научных организаций, в него входят как учебные заведения, так и научно-исследовательские центры. Он считается одним из самых объективных в мире науки, так как эксперты оценивают организации не по их собственным заявкам, а по информации из международных баз данных за последние пять лет. Впервые этот рейтинг был опубликован в 2009 году, а точка для расчета рейтинга была взята с 2002 года.

Кстати, ранее в рейтинге «Национальное признание: лучшие вузы 2019» ЧГУ занял 27 место среди классических вузов с государственной аккредитацией и 77 место в общем рейтинге из 695 вузов страны.

В этом рейтинге есть и показатели по предметам. Так, по предмету «Электротехника» Чувашский госуниверситет занял 10 место.

Сергей Андреев