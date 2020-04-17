Можно ли пенсионерам выехать за город на дачу?

Если да, то как часто? Сколько еще школьники будут учиться дистанционно? Когда в продаже появятся недорогие маски? Разрешат ли в мае использовать апрельские проездные? Эти и десятки других вопросов поступили на «горячую линию» рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Проведена она была уже в третий раз.

Пожилым жителям республики, рвущимся на любимые дачи, руководитель рабочей группы заместитель председателя Кабинета министров республики Алла Салаева посоветовала определиться с местом, где они будут находиться, соблюдая режим самоизоляции — или городская квартира, или дом на даче, если он пригоден для постоянного места жительства. «А ездить туда-сюда не надо», — подчеркнула она.

Ответила Салаева и на вопрос про дистанционную учебу — при отсутствии новых решений в школах она продлится до 30 апреля включительно. И заодно в прямом эфире поблагодарила педагогов за работу в непростых условиях — для них дистанционное обучение в новинку ничуть не меньше, чем для учеников.

Принят к действию звонок пенсионера из Чебоксар, предложившего по примеру ряда регионов продлить срок действия проездных билетов — ведь многие пожилые люди в апреле честно сидели дома и фактически проездными не пользовались. Алла Салаева пообещала обсудить этот вопрос с чебоксарскими властями.

Вопрос с масками прояснила на прямой линии первый заместитель министра экономического развития Чувашии Инна Антонова. По ее словам, на минувшей неделе в республику поступили более 300 тысяч масок. Они реализуются ГУП «Фармация», отпускная розничная цена одной маски 39 рублей.

В ходе прямой линии были также заданы вопросы о поддержке семей с детьми, льготах для предпринимателей, о возможном закрытии границ Чувашии для въезда… Ответы на них будут размещены на сайте «Время помогать». А очередная «горячая линия» состоится на следующей неделе.