В марте в Чувашии зарегистрировано 170 частных жилых домов

По данным Управления Росреестра по Чувашии, в марте в нашей республике на государственный кадастровый учет были поставлены 170 индивидуальных жилых домов.

Из них девять — в рамках «дачной амнистии». Хотя владельцам жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, не мешало бы поспешить с оформлением, поскольку упрощенный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о домах, построенных как в сельской местности, так и в городах: Чебоксары, Канаш, Козловка, Мариинский Посад. Наибольшее количество ИЖС учтено в Алатырском районе — 30 домов.

Примечательно, что в списке из 170 жилых домов только единицы значатся как новостройки. Основную массу составляют дома, строительство которых было завершено лет 30-40 назад. По разным причинам жилые строения не были документально оформлены до конца. Конечной точкой в строительной эпопее является внесение данных об объекте в реестр недвижимости.

Если процедура оформления дома не будет доведена до конца, то после смерти владельца недвижимости наследники набегаются по инстанциям, собирая кипу бумаг. Гораздо легче завершить оформление прав собственности при жизни собственника.

А тем, кто предполагает строиться сейчас, управление Росреестра напоминает о правилах четырех уведомлений. Первое уведомление застройщик должен направить в орган местного самоуправления, известив о планируемом строительстве или реконструкции. Если объект отвечает строительным требованиям, то муниципалитет направляет застройщику уведомление о соответствии объекта установленным параметрам. После того, как добро на возведение дома получено, можно спокойно строиться.

По завершении строительства надо направить в местную администрацию уведомление об окончании строительства или реконструкции. От органа местного самоуправления вы должны получить четвертое уведомление о соответствии построенного объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Уведомительный порядок строительства объектов ИЖС был введен с августа 2018 года.