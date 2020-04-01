В Чувашии выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

15 апреля в Чувашии подтвердилась новая коронавирусная инфекция у 13 человек, общее число инфицированных достигло 79.

Пять из них – сотрудники Второй городской больницы (Чебоксары), еще один – пациент (Чебоксары). Все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения от Нижегородской лаборатории.

Коронавирус выявлен у двух приезжих (Новочебоксарск и Чебоксары) и пяти контактных лиц (Алатырь, Цивильск, Шумерлинский р-н, Чебоксары). Их выявили благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям.

Возраст пациентов от 33 до 78 лет. Всем назначена индивидуальная терапия.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 1038 человек, с начала обследовано на коронавирус 2934 человек. 2 человека выздоровели.

Опубликовано: 15 апреля 2020 г.


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