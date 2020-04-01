Археологическая карта Чувашии поможет ускорить реализацию инвестиционных проектов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На еженедельном правительственном совещании был обсужден вопрос проведения историко-культурной экспертизы на земельных участках, где должны проводиться земляные, строительные и иные работы, в рамках закона об объектах культурного наследия.

В республике планируется реализация ряда инвестиционных проектов в различных областях экономики, сопряженных с ведением таких работ. Чтобы избежать нарушения закона об охране объектов культурного наследия, предварительно необходимо проводить государственную историко-культурную экспертизу. Кроме того, надо наладить планомерную работу по археологическому исследованию территории Чувашии, сказала и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивному делу Роза Лизакова. (С учетом того, что в 1990 годы она практически была свернута). В этом случае ее можно будет коррелировать с инвестиционными планами.

Врио Главы Олег Николаев считает, что археологические исследования должны проводиться на системной основе. Надо посмотреть, как согласовать это в комплексе с решением инвестиционных задач на основании единого документа, позволяющего в сжатые сроки выдавать заключение. По мнению министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александра Героева, это крайне важно для эффективности строительства в части соблюдения сроков.

Врио Главы поручил Минкультуры обеспечить максимальное информирование об уже действующих экспертах в данной области и подготовке новых из местных специалистов. Олег Николаев также нацелил на создание археологической карты Чувашии. Это особенно важно для муниципалитетов при создании образов своего будущего. Организационную работу по подготовке к созданию такой карты необходимо провести в течение месяца.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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