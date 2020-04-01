Депутат из Шумерлинского района обвиняется в мошенничестве при получении налогового вычета

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За незаконное получение имущественного налогового вычета в отношении депутата Собрания депутатов Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района возбуждено уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки установлено, что житель района, заведомо зная о том, что имущественный налоговый вычет не предоставляется, если сделка купли-продажи квартиры совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми, договорился со своей супругой переоформить право собственности на квартиру третьему лицу, а потом «приобрести» ее обратно.

Далее супруга депутата заключила договор купли-продажи квартиры с посторонним человеком и, судя по документам, продала ее за 3,5 млн рублей. Хотя фактически покупатель не заплатил за квартиру ни копейки. А затем произвел ее отчуждение в пользу злоумышленника, также без фактической оплаты и передачи жилья.

После этого фиктивный приобретатель квартиры, с целью хищения бюджетных денег, зная, что не понес никаких расходов, обратился в налоговый орган с заявлением о возврате суммы якобы уплаченного налога в размере более 237 тыс. рублей, которые в последующем получил.

По факту этой хитрой сделки, СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, (мошенничество).

Опубликовано: 13 апреля 2020 г.


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