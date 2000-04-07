Ликвидация безграмотности и чувашская пляска на фронте. История республики на страницах «СЧ»

30 лет назад — 11 апреля 1990 года

Этот снимок сделан в марте 1943 года на Калининском фронте. На фото — фронтовая бригада Чувашского государственного ансамбля песни и пляски, которым руководили композиторы Ф.М. Лукин и Г.С. Лебедев. Ветеран партии, войны и труда В. Кангин вспоминает их концерт, прошедший в сорок шестой гвардейской стрелковой дивизии, бойцом которой был и он сам.

«Снимок на память сделал капитан В. Немцев как раз после того, как наши земляки, закончив свое выступление, собирались в соседнюю дивизию. С гармошкой (в первом ряду) — Герман Лебедев, а во втором сидит (в черном костюме, при галстуке) Филипп Лукин. Автор этих строк — крайний справа в последнем ряду. <…>

Концерт состоялся вечером в одной из утепленных палаток медсанбата дивизии при свете электрических лампочек от работающей кинопередвижки. На нем присутствовали выздоравливающие раненые гвардейцы и представители многих частей и подразделений, свободные от боевого охранения. Особенно счастливыми были мы, воины-чуваши. <…>

Наша радость была беспредельной. Мы слушали родные песни и смотрели на лихую чувашскую пляску».

90 лет назад — 6 апреля 1930 года

Чувашия борется с неграмотностью. В городах и деревнях организованы школы для всех желающих. Учащаяся Чебоксарской школы малограмотных Шапошникова написала в газету о том, что учиться никогда не поздно.

«До осени прошлого года я была неграмотной. Мне всегда очень хотелось быть в школе, но домашняя работа не пускала. Выросла, а в школу все тянет. Соседи смеялись: «Пойдет ли тебе на ум грамота, ведь ты уже не молодая»… Так я дожила до 33 лет.

Осенью я решила учиться во что бы то ни стало и пошла в школу малограмотных.

Сейчас меня от учебы не оторвешь. Я уже научилась читать, писать и считать. Да не только это. Я стала понимать жизнь и сама в ней участвую. Я призываю всех неграмотных женщин, идите учиться в школу! Только через грамоту мы будем культурными строителями социализма».

60 лет назад — 7 апреля 1960 года

На проспекте имени Ленина кипит работа — идет подготовка к реконструкции дороги. Работы начали еще в холодные мартовские дни, не стали даже дожидаться, пока полностью растает снег, чтобы не терять драгоценного времени.

«Клин-бабой разбивают старое дорожное покрытие и основание, сталкивают в кучи землю, грузят ее на самосвалы и вывозят в овраг. Компрессор с отбойными молотками помогает рыть траншеи. Рабочие отводят в сторону бурные вешние воды.

Глядя на необычную для такого времени года картину, многие прохожие любуются, другие ворчат: ни проехать, ни пройти!

Что здесь творится?

Это дорожники и механизаторы УНР-32 и Управления механизации треста «Чувашспецстрой» работают по реконструкции проспекта имени Ленина. Чтобы проспект на всем протяжении от электроаппаратного завода до Вокзальной площади был благоустроен и согласно проекту имел 14-метровую проезжую часть с площадками для остановки автобусов, а тротуары были просторными и зеленели всюду деревья, предстоит выполнить большой объем работ.

А. Терентьев».

20 лет назад — 7 апреля 2000 года

Прославленная лыжница из Канаша, неоднократная победительница и призер всесоюзных и международных соревнований Дина Григорьева вернулась из Швеции с Кубка мира мастеров спорта среднего и старшего возраста. 58-летняя спортсменка завоевала три медали: «бронзу» на 30-километровой дистанции, «серебро» на 15 километрах «классикой» и «золото» в эстафете 4х5 км.

«Вернуться с соревнований призером — это для ветерана спорта Дины Григорьевой дело чести и совести. «Хоть одну медаль, но постарайся привезти», — говорит обычно перед дорогой ее муж и тренер Владимир Яковлевич. Она всегда обещает постараться и пока ни разу не подводила. За время, что участвует в международных соревнованиях, с 1993 года (за это время она выступала в Норвегии, Германии, Канаде, Финляндии, Италии, Америке), она завоевала шесть золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Т. Александрова».

Рубрика «Машина времени» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования столетия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.